Верховный суд подтвердил право ГАИ штрафовать по статье 12.5.1 за нештатный освежитель воздуха

Даже установка нештатного освежителя воздуха в автомобиль может стать поводом для штрафа по статье 12.5.1 КоАП – «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

Верховный суд пришёл к такому выводу, изучив результаты независимой экспертизы, проведённой центром технической экспертизы ГАИ по заказу ГАИ.

Суд рассматривал иск жителя Приморья, которого оштрафовали на 500 рублей за задние сигналы поворота красного цвета. Мужчина на месте аргументированно доказал, что его автомобиль был произведён в США, где подобная светотехника считается штатной, однако протокол не отменили – инспектор лишь сообщил, что в этом случае штраф назначен за освежитель воздуха-«ёлочку», который явно не был установлен на машине 1988 года выпуска штатно. Инспектор объяснил это тем, что освежитель всё ещё издаёт аромат, а следовательно произведён и установлен сравнительно недавно. Никакие аргументы автовладельца про уникальное американское качество эффекта не возымели.

Истец обратился в суд и дошёл до ВС, однако всё же не смог доказать свою правоту. Независимые эксперты, работающие в Госавтоинспекции, встали на сторону Госавтоинспекции и заявили, что смоделировали аварийную ситуацию, при которой такая «ёлочка» слетает со штатного места и летит прямо водителю в лицо, вызывая его дизориентацию. Позже оказалось, что моделировалось столкновение с тяжёлым грузовым автомобилем, причём освежитель при имитировании ситуации слетал в результате столкновения, а не наоборот, однако суд призвал ориентироваться на результаты эксперимента, а не на его условия.

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