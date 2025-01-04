Рупор кремлевской пропаганды: Германия и Япония никогда не получат места в СБ ООН

Германия и Япония никогда не получат места в СБ ООН

"Много предложений по реформе, некоторые из них, включая те, которые исходят от ряда стран-членов, довольно наивные и непрактичные. Есть страны, которые претендуют на место в СБ, которое они никогда не получат, мы об этом уже сказали прямо. В частности, Германия и Япония. Не видать места постоянного членства в СБ — не только как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт"

(с) постпред РФ в ООН Небензя

Прозрачный намек на то, что РФ ветирует любые попытки реформы СБ ООН предусматривающие включение туда Германии и Японии.

PS. Японию по понятным причинам также ветирует Китай.

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