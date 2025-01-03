Мнение: Продажа Королевской почты, приватизация в Венесуэле, Телеграм вышел на окупаемость

1. Притворяющиеся русскими иностранцы продолжают ругать Почту России, хотя работает она сейчас на порядок лучше, чем каких-то 10-15 лет назад. Конечно, наша Почта до сих пор несовершенна, и ей однозначно есть, куда расти… но давайте для сравнения посмотрим на знаменитую британскую Королевскую почту, которая когда-то выпустила первые в мире почтовые марки «Чёрный пенни», и чьи красные почтовые ящики являются одним из национальных символов Великобритании.

В декабре нынешнее левое британское правительство одобрило продажу Королевской почты чешскому миллиардеру Даниэлю Кржетинскому (ссылка). Противники обвиняли чеха в связях с Россией, называли его «олигархом», но в итоге более подходящего покупателя не нашлось, так что сделку пришлось утвердить. Впервые со дня своего основания в 1516 году национальное почтовое ведомство Британии будет принадлежать иностранцу.

Среди коренных британцев желающих приобрести актив с такой славной и долгой историей не нашлось. Причина в том, что Британская почта глубоко убыточна, она погрязла в скандалах с задержками доставки и даже с необъяснимой пропажей (по-видимому, воровством) посылок.

В Британии с 2008 года вяло тянется экономический кризис, лишних денег в стране нет. Во власти либо популисты, либо даже популисты-леваки, в государственных учреждениях (от ЖКХ и армии до медицины и почты) – организационный бардак, растущий дефицит ресурсов и квалифицированных кадров. Мигранты из Индии и Пакистана кадровые беды Британии только усугубили, а внешнеполитические авантюры, вроде прокси-войны с Россией, повлекли расходы, но не принесли значимых дивидендов.

Дональд Трамп тоже собирается приватизировать национальную Почтовую службу США (ссылка). Проблемы у американских почтовиков аналогичные: многомиллиардные убытки, колоссальные долги, зияющая финансовая дыра, которую государству приходится закрывать, чтобы не оставлять страну без почтового ведомства вообще. Дополнительно к этому надо добавить жуткую политическую коррупцию: на выборах Почта США нагло подыгрывает Демпартии США, участвуя в системе вбросов и демонстративно «теряя» письма избирателей, голосующих за республиканцев. Неудивительно, что Дональд Трамп намерен передать эти авгиевы конюшни на расчистку в хорошие руки.

Вообще, конечно, в современном мире традиционным почтовым ведомствам не так легко. Письма, газеты и журналы ушли по большей части в интернет, а доставка посылок — особый вид бизнеса, перестраиваться на который дорого и сложно. У русской Почты всё получилось. У британской и американской — пока что нет.

2. Ультралевые власти Венесуэлы, возможно, таки решились на массовую приватизацию государственных активов, в том числе и ранее национализированных при Уго Чавесе. Я не специалист по Венесуэле, и я не знаю, насколько достоверны источники, но если всё верно, то я поздравляю венесуэльцев. Возвращение к нормальному капитализму — отличная новость для них (ссылка):



Николас Мадуро поручил своему доверенному лицу Алексу Саабу провести приватизацию более 500 государственных компаний. О деталях сообщает El Mundo.

…В числе наиболее значимых активов, на которые положил взгляд бизнес – основанная в 1953 году государственная компания Siderúrgica de Guayana, ключевая для сталелитейной промышленности региона.

По данным Венесуэльской конфедерации промышленников, около 350 государственных предприятий уже готовятся к продаже. Сторонники приватизации утверждают, что это поможет «спасти экономику», оппозиция и эксперты выражают сомнения в целесообразности таких шагов.

Напомню, что в России приватизация девяностых — проведённая с кучей нарушений, разумеется — позволила быстро справиться с периодом постсоветского хаоса и перейти к эпохе мощного роста. Не вижу причин, по которой в Венесуэле должно получиться иначе.

3. Французы держат Павла Дурова в золотой клетке, однако дела у возглавляемого им Телеграма идут на удивление хорошо (ссылка):

Мессенджер Telegram впервые за 3 года монетизации достиг прибыльности, сообщил его основатель Павел Дуров. Количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 миллионов. Доходы от рекламы также значительно возросли. В результате выручка Telegram в 2024 году составила более $1 миллиарда, а денежные резервы компании превысили $500 миллионов без учета криптоактивов.

Господин Дуров грустно отмечает, что у русских пользователей Телеграм больше свободы, чем у европейских (ссылка). Это факт, и всё же вполне очевидно, что имеет в виду господин Дуров не нас с вами, а лично себя.