Рупор кремлевской пропаганды: О месторождении лития, которое Россия забрала у США

О месторождении лития, которое Россия забрала у США

Что досталось (https://greenstartpoint.ru/chernoviklitij-senator-lindsi-grem-oblomis/) России вместе с поселком Шевченко.

Итак, согласно их документу, месторождение лития расположено в Великоновоселковском районе, теперь уже нашей Донецкой Народной Республики, на восточной окраине села Шевченко. Площадь первого размеченного участка под разработку лития составляет 39,84 га, со сроком добычи в течении 20 лет.

«…В пределах месторождения выявлено шесть пегматитовых тел, принадлежащих к единой жильной системе, постоянно понижающейся к западу под углами 55–88°.

– Литиевая минерализация приурочена к трем зонам:

расположенные в центральных частях жилок: альбит-сподумен; микроклин-сподумен; петалит-сподумен.

Сподуменовая разновидность руд распространена во всех рудоносных пегматитовых телах; общий баланс литиевых руд составляет 90%. Обнаруженные пегматитовые жилы имеют компактную структуру.

Основные рудные минералы — сподумен и петалит;

Сопутствующие минералы — литиевая слюда и фосфаты лития, минералы ниобий, тантал и бериллий, присутствующие в виде акцессорных примесей.

Литий является основным рудным компонентом пегматитов и связан с двумя собственными минералами — сподумен и редко петалит. Помимо основного компонента – лития, месторождение накапливает и другие редкие элементы. К ним относятся рубидий, цезий, тантал, ниобий, бериллий, олово. Породообразующие минералы и полевые шпаты также используются в керамическом и стекольном производстве.

Притоки воды к месту разработок будут формироваться за счёт миоценоценовых и меловых водоносных горизонтов, а также грунтовых вод трещиноватых зоны кристаллических пород. Подземные воды не соответствуют требованиям стандартов качества воды для питьевого водоснабжения или орошения и могут быть использованы только для промышленного и технического водоснабжения.

Горно-геологические условия эксплуатации месторождения — крутое падение рудных тел (65-85°), относительно глубокого залегания (до 500 м).

Вскрытие (до 120 м) определяет подземный способ добычи полезных ископаемых. Месторождение сравнительно небольшое (длина рудного поля 1100 м, ширина 220 м).

Общий объём земляных работ оценивается в 358,3-375,7 тыс.м3. Месторождение классифицируется как имеющее очень сложное геологическое строение…»

То есть, смотрите, здесь не только литий, ставший «энергетической кровью» века электромобилей, возобновляемой энергетики и накопителей энергии, но тут ещё и целый спектр других важных элементов — рубидий, цезий, тантал, ниобий, бериллий…

Самое интересно, что даже в этом украинском документе говорится, что

«…месторождение было обнаружено в 1982 году в ходе глубокого геологического картирования».

То есть, это ещё советская геологоразведка!

И в этом же документе подчёркивается, что «…Согласно Рамочной классификации ООН (UNSC-2009), запасы литиевой руды классифицируются как потенциально коммерческие запасы, разработка которых требует дальнейшей оценки. Информация об объёмах запасов лития имеет ограниченный доступ…».

И вот это всё хотели нахаляву прихватить американские и европейские корпорации. На самом деле Шевченсковское месторождение лития является лишь частью огромного пласта литийсодержащих пород, простирающееся на северо-запад, по обеим берегам Днепра, и в сторону Беларуси

https://greenstartpoint.ru/chernoviklitij-senator-lindsi-grem-oblomis/ – цинк

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