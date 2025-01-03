Мнение: Собянин опять отстал

Ну вот – выплаты за подписание “контракта”, который нельзя разорвать, продолжают расти и стремятся в бесконечность, как и все цены в России. Передали, что с начала января в Самарской области будут выплачивать уже 4 (!) миллиона рублей за подписание. Москва с ее жалкими 2,4 млн. уже тихо плачет в сторонке.

Кто больше?! Такими темпами, чувствуется, уже к лету до 10 миллионов дойдет. Хотя – тут есть своя интрига. Выплаты В РУБЛЯХ растут – но ведь одновременно сам рубль валится к доллару. Вообще, если по чесноку, выплаты кондотьерам надо было бы установить в валюте – в долларах или евро. Резко бы повысилась привлекательность и солидность таких выплат, главное – защищенность их от инфляции. Надо бы Собянину подумать над этим.