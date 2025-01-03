Мнение: Почему магматический плюм навряд ли уничтожит человечество

Из недр нашей планеты стремительно поднимается к поверхности горячий магматический плюм. В Западной Сибири просыпаются грязевые горячие вулканы, закипают колодцы в деревнях, датчики геофизиков сходят с ума. Когда расплавленный плюм достигнет поверхности, мало не покажется никому: в огнедышащую лаву превратится территория размером с Казахстан. Климат на всей планете станет на много лет апокалиптическим, массовый голод выкосит целые народы, и живые, как сказал в аналогичной ситуации Джон Сильвер, позавидуют мёртвым.

Мощность грядущей катастрофы можно грубо оценить в 10 Йеллоустоунов. Если учесть, что даже один Йеллоустон после извержения сделает всю территорию США непригодной для жизни, можете себе представить, какие опустошения поднимет с собой западносибирский плюм. Кстати, многие удивляются — чего это вдруг Дональд Трамп потребовал от Канады войти в состав США, а от Дании — отдать американцам холодную Гренландию… я про это буду ещё писать позже, однако сопоставления напрашиваются, не правда ли?

Последний раз аналогичное бедствие терзало Землю 250 млн лет назад, во время знаменитого Пермского вымирания, самого опустошительного биоцида в истории. В ту страшную эпоху вымирали не только животные: массово гибли даже подготовленные ко всему насекомые, а мировой океан лишился 96% процентов видов своих обитателей. В качестве зловещего памятника от той трагедии нам досталось живописное плато Путорана, одну из фотографий которого я прикрепляю к посту.

В общем, так или примерно так описывают текущую ситуацию в интернете. Цитирую комментарий читателя (ссылка):

И теперь перед специалистами и всем человечеством встаёт главный вопрос: когда рванет Сибирь? Ведь если и дальше ничего не делать, магматический плюм неизбежно рано или поздно достигнет поверхности, и тогда всё то, что копилось в недрах, вырвется наружу. Сроки предполагают от нескольких лет…

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Что-то как-то тревожно звучат голоса ученых на эту тему. А в Сибири всякое странное происходит. Возможно, сейчас стараются молчать на эту тему, чтобы народ оттуда не ломанулся. Да и сделать по большому счету мало что можно. Хотя варианты ученые предлагают кое-какие. Делать дорогое рассчитанное бурение с целью сброса давления магмы, растянуть процесс во времени. Вот только это настолько дорого, что одна страна не потянет. Нужны усилия всего человечества…

Вот что я думаю по этому поводу.

1. Я не геолог, не сейсмолог, не геофизик и не вулканолог. Однако я веду блог уже 18 лет, публикуя как минимум по одной статье в день. Если кому-нибудь придёт в голову их опубликовать, получится приблизительно 100 томов: больше чем у Ленина и Сталина вместе взятых. Также я получил и прочёл примерно 5-7 млн комментариев к своим статьям. Опыт позволяет мне делать сопоставления: вспоминать, например, про грозящие нам страпельку и нанодыры, про упомянутый уже Йеллоустоун, про остановку Гольфстрима, про ковидную чуму и про прочие пугающие прогнозы, которые не сбылись.

Посмотрим, что будет дальше, но пока что западносибирский плюм укладывается в стандартную канву сезонной страшилки: народ поахает, попугается, а через год забудет, чтобы переключиться на какую-нибудь новую неминуемую опасность.

2. Полтора года назад я сделал пост, который так и озаглавил: «Про следующие полтора года СВО» (ЖЖ, Дзен). Как видите, сбылось — закон Линди сработал и на этот раз. Напомню, согласно этому закону, если какое-то событие типа войны длится N месяцев, следует предполагать, что мы находимся в самой его середине, и что оно продлится ещё N месяцев — при условии, разумеется, что у нас нет убедительных данных, позволяющих рассчитать срок более точно. К примеру, говорить про «следующие 3 года СВО» сейчас сложно, так как через пару недель в кресло президента садится Дональд Трамп. Дональд Трамп наших соседей терпеть не может, и это тоже надо учесть.

Так вот, если западносибирский плюм последний раз наводил у нас шороху 250 млн лет назад, то закон Линди требует предположить, что следующую порцию магматического плюма мы получим тоже через 250 млн лет. Может быть, и раньше — кто знает — однако если разделить одно на другое, мы вычислим, что риск прорыва плюма в ближайшие 250 лет примерно один к миллиону. Это в несколько тысяч раз ниже вероятности погибнуть в автомобильной аварии и неизмеримо ниже вероятности умереть от связанных с ожирением проблем. Если непременно хотите испугаться, то бойтесь миски с оливье в холодильнике — она гораздо более опасный ваш враг.

3. «После фильмов о катастрофах все ждут от природы слишком многого». Насколько я знаю, пермское вымирание длилось как минимум несколько тысяч лет, причём не факт, что оно было связано с образованием плато Путорана напрямую. Для сравнения, несколько тысяч лет назад цивилизованными были только Египет, Месопотамия и Сирия, а на месте древних Греции и Рима ещё только бродили примитивные племена полудиких скотоводов. Несколько тысяч лет для человечества — огромный срок.

Это значит, что если даже плюм паче чаяния покажется на поверхности планеты уже через пять лет, у нас будет полно времени, чтобы приспособиться к новой проблеме: перенести города в безопасные места, наклепать лавовых электростанций, приютить в зоопарках редкие виды животных и так далее. Человечество всё же умнее доисторических рыб, мы к изменению условий как-нибудь приспособимся.