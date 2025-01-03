Доктор Мясников: «Похмелье передаётся воздушно-капельным путём»

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире «Первого канала» призвал россиян на новогодних каникулах соблюдать меры предосторожности при употреблении алкоголя – не выпивать за ночь больше литра крепких напитков, обильно закусывать и побольше двигаться.

Также доктор медицинских наук рассказал о недавнем открытии отечественных учёных, связанных с похмельем. Оказалось, что это состояние – особо опасная инфекция, которая может передаваться воздушно-капельным путём.

«Друзья, если уж так случилось, что у вас утром похмелье, то примите антидот – 100-200 кубиков крепенького. Если же вы идёте в гости к человеку, который страдает этим тяжким недугом, то тоже примите хотя бы стакан, а лучше сразу грамм 300», – сказал Мясников.

При этом в качестве антидота не следует использовать напитки, произведённые в недружественных странах, – телеведущий лично проверил десятки популярных западных брендов, но все они лишь ослабляли иммунитет и провоцировали развитие похмелья.

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