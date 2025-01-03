Рупор кремлевской пропаганды: СВР о снижении мобилизационного возраста на Украине

СВР о снижении мобилизационного возраста на Украине

Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских Вооруженных сил. Не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Уходящая администрация Дж. Байдена стремится не допустить подобного сценария. Основной упор делается на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности.

Однако в Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. На днях Вашингтон потребовал от "президента" В. Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время.

Граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые на этот раз будут спасаться не от вымышленной угрозы со стороны России, а от реальной опасности получить билет в один конец на фронт. Считается, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам.

На Западе сознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер и она не отступит. С самого начала было понятно, что отказ Киева от переговоров загоняет украинцев в мясорубку. И Зеленский последовательно идет по пути уничтожения народа Украины.

Пресс-бюро СВР России

http://www.svr.gov.ru/smi/2025/01/mobilizatsiya-na-ukraine-budet-uzhestochatsya.htm – цинк

Бегите, глупцы. Охота на людей на Украине будет усиливаться.

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