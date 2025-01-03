LG разработала домашний торшер-сад

Среди новинок, которые LG намерена представить на предстоящей CES-2025 «приспособление для домашнего садоводства», а если проще — торшер-сад. Устройством могут заинтересоваться те, у кого площадь квартиры оставляет желать большего.

Как поясняют в компании, в течение дня лампа с круглым абажуром и светодиодами с пятью уровнями яркости освещает выбранные растения. В ночное время свет перенаправляется вверх, подчеркивая домашний уют. Также предусмотрена версия лампы небольшой высоты размером с кресло или прикроватную тумбочку.

Для любителей домашних цветников LG предлагает настольную лампу, под которой можно разместить до 20 растений, включая крупные листовые, небольшие травы и цветы. При этом вся конструкция регулируется по высоте.

Большое достоинство торшера-сада — встроенная система полива, состоящая из семилитровой емкости для воды, которая распыляется автоматически. Лампами можно управлять удаленно с помощью приложения LG ThinQ, настраивая уровень освещения и время полива.Источник — LG