Роберт Фицо написал статью о единстве словацкого и чешского народов

Премьер-министр Словакии

Роберт Фицо опубликовал статью «Раскол единой словако-чешской нации: величайшее

преступление XX века», в которой научно обосновал существование

единого народа на территории современных Чехии и Словакии. Фицо назвал его

самым большим разделённым народом на планете, и призвал ООН помочь в его объединении.

Фицо начал работу

над статьёй после возвращения из Москвы, где он встречался с президентом РФ

Владимиром Путиным. В 30-страничной работе он указывает на последовательные

попытки США и стран НАТО разделить некогда единый народ, вместо него «придумав Чехию

и Словакию – нежизнеспособные друг без друга гомункулы».

Фицо описал несколько сценариев объединения в границах бывшей Чехословакии, в

том числе и мирные.

«Конечно, наилучшим

решением чехословацкой проблемы был бы ввод в Прагу русских танков грядущей

весной, – рассуждает Фицо в своей статье. – Однако президент Путин заверил

меня, что сейчас его страна не станет вмешиваться в наши чехословацкие,

внутренние дела.

ООН ошиблась, признав разделение единой нации на две части, и мы должны

приложить все усилия к исправлению этой ошибки».

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