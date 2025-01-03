Роберт Фицо написал статью о единстве словацкого и чешского народов
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Премьер-министр Словакии
Роберт Фицо опубликовал статью «Раскол единой словако-чешской нации: величайшее
преступление XX века», в которой научно обосновал существование
единого народа на территории современных Чехии и Словакии. Фицо назвал его
самым большим разделённым народом на планете, и призвал ООН помочь в его объединении.
Фицо начал работу
над статьёй после возвращения из Москвы, где он встречался с президентом РФ
Владимиром Путиным. В 30-страничной работе он указывает на последовательные
попытки США и стран НАТО разделить некогда единый народ, вместо него «придумав Чехию
и Словакию – нежизнеспособные друг без друга гомункулы».
Фицо описал несколько сценариев объединения в границах бывшей Чехословакии, в
том числе и мирные.
«Конечно, наилучшим
решением чехословацкой проблемы был бы ввод в Прагу русских танков грядущей
весной, – рассуждает Фицо в своей статье. – Однако президент Путин заверил
меня, что сейчас его страна не станет вмешиваться в наши чехословацкие,
внутренние дела.
ООН ошиблась, признав разделение единой нации на две части, и мы должны
приложить все усилия к исправлению этой ошибки».
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