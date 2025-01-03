Мнение «аналитика»: Об первых ударах по центрам принятия решений… Ну, дождались?

Потихоньку, постепенно выясняются интересные подробности одного вроде бы рутинного события. О котором даже всезнающее Минобороны России сообщило настолько скупо, обтекаемо и кратко, что даже приближённые не сразу смогли понять. А ведь событие-то — реально экстраординарное. В чём-то даже знаковое и поворотное.

Началось всё с «обычных» сводок.

Мол, Россия нанесла очередной удар «Геранями» по Киеву. Пострадал жилой дом в Печерском районе. Его накрыли «обломки». Кого-то спасли, кого-то не сумели.

Увы, подобные #новости стали «привычными» за эти неполные три года.

Потом аккуратно и дозированно пошли подробности. Оказалось, пострадавший дом совсем не прост. И человек в нём жил далеко не простой. На так называемый «Дом Совнаркома» пришёлся удар. А это — практически рядом с правительственным кварталом. Каких-то 200 метров расстояние.

Дальше — больше. Оказалось, что от «обломков» пострадало не только это элитное строение. Некоторые помещения Верховной рады тоже получили повреждения. Не самые серьёзные, но всё же знаковые.

То есть «намёк» Москвы получился более чем прозрачным. Даже несмотря на то, что для него выбраны как бы каникулы и задействованные средства — совсем не «Орешник». Впрочем, даже эти «расходники» смогли прорваться сквозь ПВО и РЭБ, вызвав панику среди украинских депутатов. Которые не преминули обвинить в произошедшем командование ВСУ. Мол, забрали «зенитчиков» прямиком в «штурма», вот и осталось небо в правительственном квартале без должной защиты.

А если вдруг завтра прилетит что-то посерьёзнее «букета Гераней»?

То есть, предупреждение было, как минимум, и непревратно услышано, и правильно истолковано.

Однако же — не запоздало ли оно?

Может, надо было раньше?

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