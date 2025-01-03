 

Мнение: “Географ глобус пропил”

03.01.2025, 3:50, Разное
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Вот я и дочитал “Географ глобус пропил” Алексея Иванова. Должен признаться, что мог бы дочитать и раньше… Берёг. Знаете, бывает такое, что жалко расставаться с книгой? Книжка, тем более, не детектив, когда волей-неволей лихорадочно спешишь к финалу, чтобы узнать – чем же кончилось? С Ивановым по-другому: читаешь-читаешь, и местами так смешно, что я останавливался, дабы вытереть проступившие слезы, а домашние прибегали с недоумением – “ты чего это так ржешь?” А при этом уже к середине понимаешь максимально отчетливо, что, в общем, ничего хорошего ждать не приходится, и вообще финал здесь будет едва ли не так же грустен, как и у жизни… И поэтому тоже, наверно, его оттягиваешь как можешь. Хотя тебя к нему неумолимо тащит – как героев книжки по речке Ледяной.
Очень сильная, пронзительная, трогательная книга! Местами, конечно, она провисает, как парус в штиль; но в другие моменты несет и кружит так, что дух захватывает, и ориентиры теряешь, и судорожно почву под ногами ищешь. Да только не найти. Ветреная книга – для людей-птиц.

Сначала, точно, очень напоминает Токареву – в ее самых лучших образцах; но потом это уже как-то разрывается, разбухает, прорастает вглубь, в почву, в ПЕРМСКИЙ слой… (тьфу, простите меня за эту красивость!)

Все-таки Токарева в “Дне без вранья” пишет ЗА мужчину, сама будучи женщиной. Стилизация там у нее блестящая, сидит практически один к одному – а все ж у Иванова вообще не стилизация. Самое потрясающее – для меня – в “Географе” – это просто удивительная БЕСПОЩАДНОСТЬ автора к своему герою. Ведь главный герой “Географа” – Виктор Служкин – если разобраться, совершенно законченный ублюдок. Он слаб, мелок, жалок, ничтожен… Он плохо преподает в идиотской школе нелюбимый никем предмет, он рискует жизнями вверенных ему детей, он плохой муж и никудышный отец, он никакой любовник, он растлитель малолетних, горький пьяница, неудачник без цели в жизни, он чудом не нарывается на гоаздо большие неприятности…

Печально только то, что он – такой же никчемный ублюдок, как я сам, например. Только он лучше. Потому что удивительно обаятелен, остроумен, не боится тяжелой работы, любит детей (да!), ПО-НАСТОЯЩЕМУ любит, любит дочь, жалеет жену, не подл, честен, весел, отчаянно храбр.
Чем-то, мне кажется, Виктор Служкин похож на князя Мышкина. Только “пропеченного” в советской образовательной системе, родившегося на Урале в простой семье и оттого приученного пить.

“…И как-то весело,
И хочется плакать,
И так бы на шею
Тебе я кинулся” (2005)

Да, давно читаю Иванова…

Источник: Размышления вольного социолога


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