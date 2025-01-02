 

В Италии из-за переполнения тюрем декриминализовали торговлю оружием и наркотиками

02.01.2025, 17:33, Разное
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Властям Италии пришлось декриминализовать ряд статей уголовного
кодекса, в том числе статьи о торговле оружием и тяжёлыми наркотиками,
поскольку в тюрьмах нет свободного места для осуждённых по ним преступников. Около полумиллиона граждан в ближайшее время выйдут на свободу.

После голосования депутатов парламента из итальянского УК исчезло сразу 11 статей, по которым в настоящее
время осуждено 543 тысячи человек. Некоторые из них, особенно связанные с
обращением наркотиков, теперь будут наказываться административными штрафами,
общественными работами и занесением выговора в личное дело. Других, в том числе за торговлю оружием и изготовление порнографии, было решено полностью легализовать
и заставить дельцов в этих сферах платить налоги.

По словам консильери мэрии
Рима Сильвио Карбоне, это снизит нагрузку на бюджет и правоохранительные
органы.

«Мы должны
уважать любого человека, вне зависимости от того, как он добывает свой хлеб, –
рассуждает Карбоне. – Я в молодости тоже много чем занимался, и ничего, вырос
уважаемым человеком. Меня награждал даже Папа Римский, не говоря уже о крёстных
отцах. Тюрьмы должны строить для полицейских, которые превышают свои
полномочия, и иностранцев. Нам в Италии иноземная преступность не нужна».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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