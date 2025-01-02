В Италии из-за переполнения тюрем декриминализовали торговлю оружием и наркотиками

Властям Италии пришлось декриминализовать ряд статей уголовного

кодекса, в том числе статьи о торговле оружием и тяжёлыми наркотиками,

поскольку в тюрьмах нет свободного места для осуждённых по ним преступников. Около полумиллиона граждан в ближайшее время выйдут на свободу.

После голосования депутатов парламента из итальянского УК исчезло сразу 11 статей, по которым в настоящее

время осуждено 543 тысячи человек. Некоторые из них, особенно связанные с

обращением наркотиков, теперь будут наказываться административными штрафами,

общественными работами и занесением выговора в личное дело. Других, в том числе за торговлю оружием и изготовление порнографии, было решено полностью легализовать

и заставить дельцов в этих сферах платить налоги.

По словам консильери мэрии

Рима Сильвио Карбоне, это снизит нагрузку на бюджет и правоохранительные

органы.

«Мы должны

уважать любого человека, вне зависимости от того, как он добывает свой хлеб, –

рассуждает Карбоне. – Я в молодости тоже много чем занимался, и ничего, вырос

уважаемым человеком. Меня награждал даже Папа Римский, не говоря уже о крёстных

отцах. Тюрьмы должны строить для полицейских, которые превышают свои

полномочия, и иностранцев. Нам в Италии иноземная преступность не нужна».

—