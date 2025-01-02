Подробности о проектах российской игровой приставки

В марте 2024 года президент России Владимир Путин подчеркнул важность самостоятельности в игровых технологиях, поручив правительству разрабатывать отечественные игровые консоли, операционные системы и облачные игровые сервисы.

Этот шаг стал ответом на международные санкции, направленный на снижение зависимости от иностранных технологий и поддержку независимых инноваций.

В настоящее время в России реализуются два отдельных проекта: один со стационарной консолью на базе процессора Эльбрус, а другой сосредоточен на облачной игровой платформе телекоммуникационной компании МТС.

В первом проекте предполагается использовать процессор Эльбрус, созданный Московским техническим центром МЦСТ. Этот чип, созданный по технологии Very Long Instruction Word (VLIW), был предназначен для таких ключевых применений, как оборона и другие защищенные области. Однако его скорость и мощность заметно уступают современным чипам ведущих брендов, в первую очередь Intel и AMD. Это делает его непригодным для конкуренции с игровыми консолями: PS5 от Sony или Xbox от Microsoft.

Усугубляет проблему тот факт, что операционная система для российской консоли еще не доработана. Рассматриваются «Аврора» и Alt Linux, но конкретный выбор той или иной программной платформы пока не сделан.

Российское правительство признает эти недостатки и соглашается, что консоль не может сравниться с конкурентами. Антон Горелкин, заместитель главы комиссии Государственной Думы по информационной политике, сказал, что для работы консоли понадобятся новые идеи. На текущий момент она подойдет лишь для старых простых игр и для продвижения игровых приложений российской разработки.

Другой проект, возглавляемый МТС, основан на облачном игровом сервисе Fog Play. Он позволяет запускать даже «тяжелые» игры на мощных компьютерах других пользователей, позволяя играть на менее продвинутом оборудовании. Хотя облачный игровой процесс — это хорошая идея, российская версия отстает от глобальных сервисов по многим параметрам.

Оба проекта показывают, насколько сложно России достичь технологической самодостаточности в игровой индустрии. Несмотря на решимость правительства, проекты по-прежнему демонстрируют большие пробелы в чипах и программном обеспечении.

На данный момент разрабатываемые консоли могут найти нишевое применение, но они далеки от того, чтобы составить реальную конкуренцию таким признанным мировым гигантам, как Sony и Microsoft.