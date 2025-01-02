Рупор кремлевской пропаганды: Серия терактов в США



Серия терактов в США

1. В ходе теракта в Новом Орлеане было убито 15 человек, более 60 ранено, сам террорист был убит и как оказалось, он был связан с ИГИЛ. Атака признана терактом.

По делу о теракте задержано 4 человека. Теракт должен был быть более масштабным и сопровождаться взрывами бомб.Теракт в Новом Орлеане устроил ветеран армии США, который якобы (если верить Байдену и ФБР) вдохновился ИГИЛ.

2.. В результате теракта у Башни Трампа в Лас Вегасе один человек погиб и 8 получили ранения.

Был подорван тесла-кар припаркованный у Башни Трампа. Погибший был также связан с американскими силовыми структурами

Илон Маск сообщил, что это были не фейерверки, а бомба..

Чуть ранее всплыло, что теракт у башни Трампа в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане связаны.

В рамках предположений, не удивлюсь, если эти теракты в свою очередь связаны с покушениями на Трампа, где также всплывал персонаж связанный с американской военщиной. Ну а ИГИЛ может выступать обычной легендой, чтобы отвести подозрения от реальных вдохновителей.

—