Мнение: Про товарища Артёма и про дерусификацию русских городов на Украине

У историка Александра Дюкова обсуждали на днях письмо товарища Артёма его близкому другу, Владимиру Ленину. В письме от от 12 июня 1920 года большевик докладывает Ильичу, как идёт насильственная украинизация русских городов, которую он называет в письме узнаваемым термином «раскацапывание». Цитирую:

Приезд т. Зиновьева и пребывание в г. Харькове т. Дзержинского имеет огромное значение.

При них никто не решится говорить вещи, которые раньше открыто проповедовали и практиковали.

Указание на перегиб палки в сторону национальной политики не означает ошибочности внешней украинизации. Украинизация города, его приближение к деревне хотя бы по языку, раскацапывание города — очень полезно.

Письмо товарища Артёма уже публиковали и раньше (ссылка), но тогда оно прошло мимо внимания общественности. При этом уважаемый von-hoffmann бережно относится к источникам, поэтому и на этот раз он оставил ссылку на конкретное место архива, где можно ознакомиться с оригиналом письма: «РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 134. Л. 57-57 об. Автограф». Здание архива расположено в Москве, в 9 минутах ходьбы от Госдумы, так что если бы этого важного документа в архиве не было, кто-нибудь нам бы об этом уже сообщил. Полагаю, документ следует считать подлинным, тем более что он не открывает нам ничего такого, что нам не было бы уже известно из многочисленных других документов про украинизацию.

Теперь несколько замечаний про товарища Артёма и Украину.

1. Товарищ Артём, он же Фёдор Сергеев, был близким другом не только Ленина, но и Сталина. Когда товарищ Артём погиб в железнодорожной катастрофе, Сталин взял к себе в семью на воспитание его сына, и сын товарища Артёма, как и родной сын Сталина, тоже дослужился до генерала.

Сам Сталин, напомню, отвечал в команде Ленина как раз за национальный вопрос, в том числе и за украинизацию русских земель.

2. Товарищ Артём принял деятельное участие в создании Донецко-Криворожской советской республики. В 1918 году эту республику большевики создали из русских земель Донбасса, включив туда территории от Харькова до Николаева, в том числе Днепропетровск, Донецк и Луганск. Через месяц большевики свежесозданную республику передали Украине.

Пожалуй, если бы не эта ленинская затея с передачей русских земель Украине, Украинский кризис имел бы мало шансов развернуться до нынешних своих масштабов.

3. В письме товарища Артёма употреблено узнаваемое слово «раскацапывание». Оно не должно нас удивлять. Большевики были идейными борцами с «великорусским шовинизмом», так как считали русское государство чуть ли не главным врагом мировой революции. Термин «кацап» в письме товарища Артёма звучит вполне органично: аналогичным образом современные нам идеологи украинства враждебно относятся к русскому народу и к русской культуре.

Как писал в своё время президент Кучма, системный борец со всем русским и президент Украины в 1994-2005 годах, современная Украина стала возможна только благодаря большевикам. Цитирую:

Украинизация советского типа, о чём часто забывают, имела один общий знаменатель с украинизацией в УНР и Украинской Державе Скоропадского, а именно – дерусификацию… При любом отношении к происходящему в 1920-х годах надо признать, что если бы не проведённая в то время украинизация школы, нашей сегодняшней независимости, возможно, не было бы. Массовая украинская школа, пропустившая через себя десятки миллионов человек, оказалась, как выявило время, самым важным и самым неразрушимым элементом украинского начала в Украине.

4. Более конкретно термин «раскацапывание» применяется в контексте «раскацапывание города». И это тоже неудивительно. В той части России, которая сейчас известна как «Украина», в некоторых деревнях русские крестьяне говорили на малороссийском диалекте русского языка. Для точности: это был именно диалект русского, а не знакомая нам «мова». Как жаловались большевики, попытки насаждения «мовы» встречали сопротивление в народе, крестьяне называли её «собачьим языком» (ссылка).

Малороссийский диалект, разумеется, не делал ещё жителей тех мест нерусскими. Как жаловался Ленин в письме Инессе Арманд, даже в немецком плену украинцы «впадали в ярость при мысли об отделении от России и переходе к немцам или австрийцам».

Диалект, однако, был распространён только в деревнях. Города же, включая Одессу и Киев, были не только русскими, но и русскоязычными. По переписи от 1897 года, например, одесситы называли родным языком русский, еврейский, иногда польский и немецкий, но никогда — украинский.

Ещё более русским был город Харьков. Потому-то товарищ Артём и пишет, что надо «раскацапывать город», чтобы приблизить его к деревне «хотя бы по языку»: идея коренизации состояла в том, чтобы сначала записывать русских украинцами и заставлять их говорить на мове, а потом, на этой базе, сделать из них отдельный, менее «реакционный» народ.

5. Сейчас сложилась парадоксальная ситуация вокруг освобождённого Бахмута-Артёмовска. Бахмут был назван так в честь одноимённой реки и получил статус города при Екатерине II. В 1924 году советские украинизаторы переименовали его в честь товарища Артёма — в том числе и в знак признания его заслуг по украинизации русских земель. В 2015, однако, современные уже украинизаторы попрали память одного из отцов-основателей украинства, вернув городу русское название Бахмут. И, наконец, в 2023 году русский город Бахмут снова переименовали в честь товарища Артёма, который, будь он жив сегодня, навряд ли выступал бы на нашей стороне.