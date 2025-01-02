Мнение «аналитика»: О грозном предупреждении Путину… Игнорировать нельзя?

Ещё не все новогодние тосты сказаны, не все «Оливье» доедены, не все «просекки» откупорены и разлиты по бокалам, а суровая реальность властно рушит праздничные картинки. Напоминая о том, что любому человеку, хотя бы и президенту сверхдержавы, подвластно крайне мало. Даже в том, что касается его самого.

Наступивший «победный» 2025-й начался без салютов в Москве, а продолжился … смертью бывшего полковника из-за лопнувшего в голове сосуда. Известный советский и российский политик Виктор Алкснис умер 1 января от последствий геморрагического инсульта. Об этом сообщила его дочь.

Виктор Алкснис — полковник авиации в отставке, депутат Госдумы в 2000-2007 годах, народный депутат #СССР в 1989-1991 гг., депутат Верховного Совета Латвийской ССР. Получил известность как противник распада СССР, в августовском путче 1991 года поддержал Государственный комитет по чрезвычайному положению. Далее он был противником первого российского президента Бориса Ельцина и критиком Владимира Путина. При этом приветствовал возврат Крыма в «родную гавань» и начало СВО, хотя затем и стал членом Клуба рассерженных патриотов. В СМИ Виктор Алкснис получил прозвище «Чёрный полковник».

Он умер на 75-м году жизни, чем ещё раз напомнил и предупредил. Возраст 70+ является «роковым» для действующих российских политиков и особенно руководителей. Леонид Брежнев, самый старый из правителей СССР, принявших смерть «на боевом посту», скончался незадолго до своего 76-летия. Иосиф Сталин не дожил и до 75-ти. Константин Черненко ушёл в мир иной на 74-м году.

Владимиру Путину сейчас 72 «с хвостиком». Официально говорят, что он в хорошей умственной и физической форме, но…

Вы его новогоднее поздравление смотрели?

Заметили, как сильно он сдал?

Надолго ли его хватит?

А что дальше?

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