 

Мнение «аналитика»: О грозном предупреждении Путину… Игнорировать нельзя?

02.01.2025, 7:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ещё не все новогодние тосты сказаны, не все «Оливье» доедены, не все «просекки» откупорены и разлиты по бокалам, а суровая реальность властно рушит праздничные картинки. Напоминая о том, что любому человеку, хотя бы и президенту сверхдержавы, подвластно крайне мало. Даже в том, что касается его самого.

Наступивший «победный» 2025-й начался без салютов в Москве, а продолжился … смертью бывшего полковника из-за лопнувшего в голове сосуда. Известный советский и российский политик Виктор Алкснис умер 1 января от последствий геморрагического инсульта. Об этом сообщила его дочь.

Виктор Алкснис — полковник авиации в отставке, депутат Госдумы в 2000-2007 годах, народный депутат #СССР в 1989-1991 гг., депутат Верховного Совета Латвийской ССР. Получил известность как противник распада СССР, в августовском путче 1991 года поддержал Государственный комитет по чрезвычайному положению. Далее он был противником первого российского президента Бориса Ельцина и критиком Владимира Путина. При этом приветствовал возврат Крыма в «родную гавань» и начало СВО, хотя затем и стал членом Клуба рассерженных патриотов. В СМИ Виктор Алкснис получил прозвище «Чёрный полковник».

Он умер на 75-м году жизни, чем ещё раз напомнил и предупредил. Возраст 70+ является «роковым» для действующих российских политиков и особенно руководителей. Леонид Брежнев, самый старый из правителей СССР, принявших смерть «на боевом посту», скончался незадолго до своего 76-летия. Иосиф Сталин не дожил и до 75-ти. Константин Черненко ушёл в мир иной на 74-м году.

Владимиру Путину сейчас 72 «с хвостиком». Официально говорят, что он в хорошей умственной и физической форме, но…

Вы его новогоднее поздравление смотрели?

Заметили, как сильно он сдал?

Надолго ли его хватит?

А что дальше?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Испытания российского БЭКа

02.01 / Мнение: В роли зажигалки и Зеленский тут, и Галкин

02.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Освобождена Воздвиженка

02.01 / Мнение: Соловьев подпевает Шендеровичу

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Остановлен транзит газа через Украину

01.01 / Мнение: Видеоигры повышают интеллект, беспилотные авто безопаснее пилотных и русский автономный трактор

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Новогодние удары по Киеву. 01.01.2025

01.01 / Федеральное агентство Германии по защите демократии пообещало отменить выборы, если на них победит АдГ

01.01 / Мнение: Рекорд производства мяса, рекорд доставки еды из ресторанов и проблемы создания производств на селе

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Теракт в Новом Орлеане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика