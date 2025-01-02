Рупор кремлевской пропаганды: Освобождена Воздвиженка

Новый год также начинается с освобождения населенных пунктов. ВС РФ в ходе штурмовых действий выбили противника из Воздвиженки, где располагался мощный укрепрайон прикрывавший Красноармейск и Мирноград.

Сам поселок за несколько месяцев боев сильно разрушен.

Что более важно, от Воздвиженки остается 4 километра до дорожной развязки на трассе Красноармейск-Константиновка, которая является важнейшей рокадной дорогой для ВСУ на Донбассе.

Потеря контроля над этой дорогой серьезно ухудшит логистические возможности ВСУ на Донбассе в целом.

Наступление продолжается.

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