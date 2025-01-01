Мнение: Видеоигры повышают интеллект, беспилотные авто безопаснее пилотных и русский автономный трактор

1. Американские учёные обнаружили, что дети от компьютерных игр умнеют. Это логично — способность играть заложена в человека природой, чтобы он мог через игру учиться. А если дети учатся, они умнеют (ссылка):



…в возрасте 9–10 лет. В среднем дети ежедневно тратили 2,5 часа на просмотр телевизора или онлайн‑видео, 1 час на видеоигры и около 30 минут на общение в интернете.

Спустя два года исследователи вновь собрали данные у 5 тысяч участников. Те дети, которые проводили за видеоиграми больше времени по сравнению со сверстниками, продемонстрировали увеличение IQ на 2,5 пункта выше среднего роста интеллекта.

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Хотя исследование было ограничено выборкой из США и не делило видеоигры на мобильные или консольные, его результаты подтверждают гипотезу о том, что интеллект не является неизменной величиной, заданной с рождения.

Обратите внимание, «не делило видеоигры на мобильные или консольные». Игры бывают очень разные: от некоторых, пожалуй, и вправду можно отупеть. Если бы исследователи отследили большее количество школьников и разделили игры хотя бы по жанрам, уверен, что они бы обнаружили, что хорошие игры развивают интеллект особенно сильно.

2. Ваймо, сестринская компания Гугла, продолжает тестировать беспилотные автомобили в реальных условиях американских городов. Опыт эксплуатации показывает, что роботы водят на порядок безопаснее, чем люди (ссылка):



Автономные транспортные средства Waymo оказались безопаснее, чем автомобили с водителями-людьми: на 88 % сократилось количество исков о возмещении ущерба имуществу и на 92 % — о возмещении ущерба из-за телесных повреждений.

Всего после 25,3 млн миль, пройденных беспилотными автомобилями Waymo, на компанию было подано лишь девять исков о возмещении ущерба имуществу и два иска о возмещении ущерба из-за телесных повреждений…

Для сравнения: в России на дорогах гибнет 15 тысяч человек в год. Если бы год назад наши автомобили стали беспилотными — с нынешним несовершенным уровнем роботизированного вождения — примерно 14 тысяч из этих 15 тысяч остались бы живы.

Это не значит, что беспилотные автомобили надо выпускать на дороги завтра: у них есть свои плюсы и минусы. Это значит, что популисты, рассуждающие про опасность автомобилей без водителей, или не разбираются в вопросе, или лицемерят.

3. Автономные беспилотные комбайны уже широко распространились в российском сельском хозяйстве. Теперь вот в массовую серию идут автономные трактора, у которых даже кабины водителя нет (ссылка):

В России началось серийное производство полностью автономного минитрактора, созданного на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщил «Ведомостям» представитель компании-разработчика «Когнитив пилот». <…>

Инвестиции в проект составили 3,5 млрд руб., также подписаны соглашения о сотрудничестве с несколькими предприятиями, включая «Газпром», для внедрения новых технологий.

<…> …трактор ориентируется с помощью спутников и машинного зрения, может работать в составе группы машин, выполняющих совместные задачи. Устройство полностью автономно, что значительно снижает зависимость от человеческого труда и позволяет оптимизировать процессы в различных отраслях экономики. Минитрактор с ИИ может применяться в агропроме, нефтегазовой отрасли и транспорте. Согласно заявлению разработчика, аналогов этой машины в мире в настоящее время нет.

Подчеркну, что это не концепт, а коммерческий продукт — Когнитив вот уже много лет ставит свои беспилотные системы на реальную технику, и фермерские хозяйства по всей России используют её в реальной коммерческой работе (ссылка).