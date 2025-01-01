 

Мнение: Видеоигры повышают интеллект, беспилотные авто безопаснее пилотных и русский автономный трактор

01.01.2025, 21:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Американские учёные обнаружили, что дети от компьютерных игр умнеют. Это логично — способность играть заложена в человека природой, чтобы он мог через игру учиться. А если дети учатся, они умнеют (ссылка):
 
…в возрасте 9–10 лет. В среднем дети ежедневно тратили 2,5 часа на просмотр телевизора или онлайн‑видео, 1 час на видеоигры и около 30 минут на общение в интернете.

Спустя два года исследователи вновь собрали данные у 5 тысяч участников. Те дети, которые проводили за видеоиграми больше времени по сравнению со сверстниками, продемонстрировали увеличение IQ на 2,5 пункта выше среднего роста интеллекта.

Хотя исследование было ограничено выборкой из США и не делило видеоигры на мобильные или консольные, его результаты подтверждают гипотезу о том, что интеллект не является неизменной величиной, заданной с рождения.

Обратите внимание, «не делило видеоигры на мобильные или консольные». Игры бывают очень разные: от некоторых, пожалуй, и вправду можно отупеть. Если бы исследователи отследили большее количество школьников и разделили игры хотя бы по жанрам, уверен, что они бы обнаружили, что хорошие игры развивают интеллект особенно сильно.

2. Ваймо, сестринская компания Гугла, продолжает тестировать беспилотные автомобили в реальных условиях американских городов. Опыт эксплуатации показывает, что роботы водят на порядок безопаснее, чем люди (ссылка):
 
Автономные транспортные средства Waymo оказались безопаснее, чем автомобили с водителями-людьми: на 88 % сократилось количество исков о возмещении ущерба имуществу и на 92 % — о возмещении ущерба из-за телесных повреждений.

Всего после 25,3 млн миль, пройденных беспилотными автомобилями Waymo, на компанию было подано лишь девять исков о возмещении ущерба имуществу и два иска о возмещении ущерба из-за телесных повреждений…

Для сравнения: в России на дорогах гибнет 15 тысяч человек в год. Если бы год назад наши автомобили стали беспилотными — с нынешним несовершенным уровнем роботизированного вождения — примерно 14 тысяч из этих 15 тысяч остались бы живы.

Это не значит, что беспилотные автомобили надо выпускать на дороги завтра: у них есть свои плюсы и минусы. Это значит, что популисты, рассуждающие про опасность автомобилей без водителей, или не разбираются в вопросе, или лицемерят.

3. Автономные беспилотные комбайны уже широко распространились в российском сельском хозяйстве. Теперь вот в массовую серию идут автономные трактора, у которых даже кабины водителя нет (ссылка):

В России началось серийное производство полностью автономного минитрактора, созданного на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщил «Ведомостям» представитель компании-разработчика «Когнитив пилот». <…>

Инвестиции в проект составили 3,5 млрд руб., также подписаны соглашения о сотрудничестве с несколькими предприятиями, включая «Газпром», для внедрения новых технологий.

<…> …трактор ориентируется с помощью спутников и машинного зрения, может работать в составе группы машин, выполняющих совместные задачи. Устройство полностью автономно, что значительно снижает зависимость от человеческого труда и позволяет оптимизировать процессы в различных отраслях экономики. Минитрактор с ИИ может применяться в агропроме, нефтегазовой отрасли и транспорте. Согласно заявлению разработчика, аналогов этой машины в мире в настоящее время нет.

Подчеркну, что это не концепт, а коммерческий продукт — Когнитив вот уже много лет ставит свои беспилотные системы на реальную технику, и фермерские хозяйства по всей России используют её в реальной коммерческой работе (ссылка).

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Новогодние удары по Киеву. 01.01.2025

01.01 / Федеральное агентство Германии по защите демократии пообещало отменить выборы, если на них победит АдГ

01.01 / Мнение: Рекорд производства мяса, рекорд доставки еды из ресторанов и проблемы создания производств на селе

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Теракт в Новом Орлеане

01.01 / Мнение «аналитика»: О великом позорище… Но как же он управляет ядерной державой?

01.01 / Для улучшения демографии в России декриминализуют супружеские измены

01.01 / Беглов переоделся в Деда Мороза и за день поздравил 15 тысяч детей

01.01 / Предприниматель продавал прошлогодние ёлки

01.01 / Штаб Деда Мороза в Великом Устюге будет судиться с группой Depeche Mode из-за букв ДМ на афишах

01.01 / Мнение: Новогодний апгрейд, клавиатура MonsGeek и костыль для видеокарты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика