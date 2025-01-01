Федеральное агентство Германии по защите демократии пообещало отменить выборы, если на них победит АдГ

Федеральное агентство Германии по защите демократии пообещало, что отменит итоги выборов 23 февраля, если правая партия «Альтернатива для Германии» одержит на них победу или наберёт достаточно голосов, чтобы блокировать коалицию или влиять на государственную политику.

Глава ведомства Карин Краузе напомнила, что АдГ классифицируется как «антидемократическая» и потенциально экстремистская партия с 2021 года.

«Изъяны в Конституции не позволяют нам снять «Альтернативу для Германии» с выборов, хотя это следовало бы сделать для защиты демократии и свободы волеизъявления немецкого народа… Однако мы можем отменить результаты выборов и повторять это действие до тех пор, пока мы не получим удовлетворительный результат», – сказала она.

Аналогичной позиции придерживаются и в службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом – там пообещали завести дела об экстремизме против депутатов от АдГ, которым удастся пройти в парламент, и таким образом «эффективно блокировать их работу».

—