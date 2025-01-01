Для улучшения демографии в России декриминализуют супружеские измены

Министерство труда и социальной политики России выступило с революционной инициативой по повышению рождаемости. С 1 января 2025 года супружеская измена будет декриминализована при условии, что она приведёт к улучшению демографических показателей.

Для получения официального разрешения на измену супругу необходимо предоставить справку о фертильности и подписать обязательство о рождении как минимум одного ребёнка в течение года. Особые преференции получат граждане, готовые к рождению двойни или тройни.

Получить разрешение на измену можно в бумажном виде в местных органах ЗАГС или в мобильном приложении «Госизмена», интегрированном с Госуслугами. При предъявлении такого документа любой из супругов не сможет использовать акт адюльтера в качестве причины для расторжения брака; также в этом случае запрещается применять физическое и психологическое насилие против участника демографических процессов.

В Минтруда подчеркнули, что не следует злоупотреблять правом изменять. После совершения таких актов в течение года гражданам придётся родить (для женщин) или подтвердить своё отцовство по результатам ДНК-теста (для мужчин).

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