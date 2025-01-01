 

Для улучшения демографии в России декриминализуют супружеские измены

01.01.2025, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство труда и социальной политики России выступило с революционной инициативой по повышению рождаемости. С 1 января 2025 года супружеская измена будет декриминализована при условии, что она приведёт к улучшению демографических показателей.

Для получения официального разрешения на измену супругу необходимо предоставить справку о фертильности и подписать обязательство о рождении как минимум одного ребёнка в течение года. Особые преференции получат граждане, готовые к рождению двойни или тройни. 

Получить разрешение на измену можно в бумажном виде в местных органах ЗАГС или в мобильном приложении «Госизмена», интегрированном с Госуслугами. При предъявлении такого документа любой из супругов не сможет использовать акт адюльтера в качестве причины для расторжения брака; также в этом случае запрещается применять физическое и психологическое насилие против участника демографических процессов. 

В Минтруда подчеркнули, что не следует злоупотреблять правом изменять. После совершения таких актов в течение года гражданам придётся родить (для женщин) или подтвердить своё отцовство по результатам ДНК-теста (для мужчин). 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Беглов переоделся в Деда Мороза и за день поздравил 15 тысяч детей

01.01 / Предприниматель продавал прошлогодние ёлки

01.01 / Штаб Деда Мороза в Великом Устюге будет судиться с группой Depeche Mode из-за букв ДМ на афишах

01.01 / Мнение: Новогодний апгрейд, клавиатура MonsGeek и костыль для видеокарты

01.01 / Мнение: Осколок былой нормальности

01.01 / «Ваше место в дурдоме или у магаданской параши» – Дмитрий Медведев поздравил лидеров Запада с Новым годом

01.01 / России грозит дефицит штопоров

01.01 / Трамп предложил Великобритании стать американским штатом

01.01 / Мнение: Пожелание на новый год

31.12 / Санкт-Петербург переименуют в Петропервинск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика