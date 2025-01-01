Предприниматель продавал прошлогодние ёлки

Предприниматель из Подмосковья Рамзес Газарян был уличён в торговле прошлогодними ёлками по ценам, актуальным для нынешних новогодних праздников.

Первым обнаружил подмену пенсионер Зельхан Имангулов, обнаруживший, что хвойная красавица за сутки моментально пожелтела, хотя при покупке имела товарный вид. Другие покупатели и вовсе жаловались, что ёлки становились коричневыми за несколько часов. При проверке выяснилось, что перед продажей Газарян подкрашивал хвою специальной краской, которую часто используют коммунальные службы для покраски травы и деревьев перед визитами официальных лиц.

В ходе беседы с сотрудниками Роспротребнадзора предприниматель рассказал, что по окончании прошлогодних новогодних праздников активно собирал вынесенные на улицу деревья, те, которые казались ему возможными для восстановления, он складировал в гараже, а затем продавал их с начала декабря.

Лицензия на продажу хвойных деревьев была приостановлена, но других мер против Газаряна не последовало, так как он не нарушал закон.

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