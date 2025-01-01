Мнение: Осколок былой нормальности

Потрясающий выпуск “Плюшек” под Новый Год с Иваном Ургантом. Чуть ли не первое его интервью после марта 2022, когда он покинул свой “Вечерний Ургант” на Первом канале, когда, как можно понять, он решил, что никакой “Вечерний Ургант” невозможен в ТАКОЙ России. И был, безусловно, прав.

Но с тех пор местные земноводные, понятно, затаили на него злобу, и с тех пор пытаются мстить. Иван с российского ТВ вообще исчез, попав в местную “культуру отмены”. Рискнули его взять только “Плюшки”. Урганту дали выступить у Богдана, видимо, считая, что участие Ивана в такой стебной и охальной (хотя и очень высокорейтинговой) передаче – это такой способ “самого себя закопать”, “подорвать себе реноме”. Что-то вроде того, чтобы женщине в порнографии сняться. Думаю, в агитпропе очень были довольны, узнав, что Ургант снялся в Плюшках. Дзюба, Бортич – и вот теперь Иван! Как низко он пал! – наверняка думали они.

Вместе с тем – наверняка и сами “Плюшки” рисковали, пригласив Урганта, российского шоумена №1 в стране. Ведь рейтинг Плюшкам делал уже знакомый миллионам прием “бесстрастного стеба”, и рейтинг уже начинал проседать, поскольку стал приедаться. “Плюшки” понемногу вползали в кризис на Ютубе. И тут – такая ГЛЫБА в масштабах российского шоубизнеса. Возникало опасение – а смогут ли они по-настоящему обстебать, как они умеют, такого человека, как Ваня Ургант? Не слишком ли большую сосну они под себя рубят?

В общем, опасения были у всех, в том числе и у меня перед просмотром. Не получится ли, как теперь говорят, “кринжа” на экране? Богдан будет подкалывать Ивана, тому будет все как слону дробина, а нам будет неловко смотреть на эти попытки в духе моськи против слона… Очень рискованное мероприятие. Как бы у зрителей не возникло самое жуткое, какое только может быть от любой юмористической передачи, ощущение – зачем они это всё делают?

Я посмотрел. Ощущение ошеломительное. Они не стали выкаблучиваться, они показали ПРАВДУ. Вот что значит – талант! Смогли пройти между пошлостью и сохранением достоинства Ивана. Показали реальность, то, что есть: Ивана как обломок нормальной жизни. Той, которая у нас БЫЛА, и которая на наших глазах рассыпалась и развалилась на куски. Не зря в комментариях – сплошной плач людей, которым напомнили, что они потеряли и в каком аду сегодня оказались:

Сразу вспомнились приятные времена, когда все было хорошо. Спасибо большое за это интервью!!!

настолько приятное и ностальгическое, что становится на душе спокойно и до слез радостно, потому что многие из нас соскучились по Вечернему Урганту. Соскучились потому, что это отдает временем прошлого и хорошего чего-то!

Концовка прям вышибла слезу ❤❤ Иван, мы вам любим, всего вам хорошего ❤❤❤

Если честно, когда Богдан ушел, а Иван сел на стул и заговорил в своей манере, то я заулыбался. Когда он взял в руку гитару, представил гостя – я заулыбался вновь. Но когда я уже слушал песню и осознавал, что происходит и почему, я застал себя в слезах.

Очень мощно, меня честно говоря под конец даже на слезы пробило. Какой то неожиданный поток нормальности в наше время, что аж тяжело стало.

Команде Плюшек лайк

Как мы скучаем по Ивану! Вот этот душевный диалог с Любимкой поднял новогоднее настроение. Какое же было прекрасное время когда Иван был в телеке!

спасибо Богдану за этот выпуск, впервые за столько лет смог почувствовать какое-то тепло, умиротворение и то самое, старое и давно забытое новогоднее настроение

Это на грани веселья и грусти по прекрасному человеку

Иван Андреевич, спасибо за глоток человечности, интеллигентности и нормальности. И большое спасибо за концовку — новый год стал намного новогодней!

Усталые глаза Ивана говорят о многом. Все мы без слов понимаем куда и почему он пропал. Но его улыбка, такая же добрая и уютная. Он остался человеком и видно как по прежнему любит своё дело

Это был самый теплый и трогательный выпуск. Благодарю, в конце чуть не заплакал. Спасибо ребята, вы молодцы, с Новым Годом !