 

Санкт-Петербург переименуют в Петропервинск

31.12.2024, 23:53, Разное
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Губернатор Александр Беглов подписал указ о переименовании Санкт-Петербурга в Петропервинск. О своём решении градоначальник объявил в ходе новогоднего поздравления. 

«Уважаемые петербуржцы! Сегодня наша страна переживает непростой период переоценки ценностей. То, что казалось нам вчера примером для подражания, оказалось пшиком, польза от мнимых европейских ценностей оказалась тлетворной. За нелепым подражанием Западу мы потеряли себя. Смольный уже начал борьбу с иноязычными вывесками, но необходимо не останавливаться на достигнутом. Наш великий град, Северная Пальмира – оплот Руси, а Петербург – это явная отсылка к Германии. И хоть немцы оставили заметный след в администрировании нашего государства, необходимо вернуться к своим русским корням и в то же время не стереть из народной памяти основателя одного из красивейших городов мира – Петра Первого. Поэтому, опираясь на мнение топонимической комиссии и выдающегося петербуржца Михаила Борисовича Пиотровского, я издаю постановление о переименовании Санкт-Петербурга в Петропервинск! С Новым годом вас, петропервинцы!»

Считать Северную столицу Петропервинском можно уже с 1 января 2025 года. Чтобы не вызывать социальную напряжённость, Смольный разрешил горожанам продолжать называть себя петербуржцами и ленинградцами. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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