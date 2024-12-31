Краснодарский и Красноярский края объединят в один субъект федерации

В рамках административной реформы правительство приняло решение об объединении двух регионов в единый Красный край. По словам чиновников, слияние поможет решить извечную проблему путаницы в названиях и оптимизировать расходы на знаки в официальных документах.

«Теперь жители обоих регионов смогут пользоваться преимуществами друг друга. Сибиряки получат доступ к Чёрному морю, а кубанцы — к вечной мерзлоте. Особенно удобно это будет летом, когда температура в Сочи поднимается выше 40 градусов», – с воодушевлением принял новость губернатор бывшего Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что оба губернатора сохранят свои должности и полномочия, а вот столицей нового субъекта федерации выбран Сочи – город, в котором оптимально чувствуют себя управленческие элиты обоих регионов. В гербе Красного края учтены геральдические традиции Сибири и Кубани – казак шашкой убивает льва.

«Это отличная новость для всех. Теперь красноярцы получили доступ сразу к двум морям, а лесозаготовители могут везти лес не только через Находку и Владивосток, но и через Новороссийск – главный порт страны», – заявил губернатор бывшего Красноярского края Михаил Котюков.

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