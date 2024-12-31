Мнение: Почему Россия обогнала Японию

Как вы уже знаете, Россия в этом году официально опередила Японию, став четвёртой экономикой планеты. К посту приложена инфографика от «Наглядного капиталиста» — по всему миру признают наши успехи, как свершившийся факт. Россия в красной зоне справа — 6,9 трлн долларов, 5% от мирового ВВП. Япония в синей зоне слева, чуть меньше.

Китай мощен — четверть мировой экономики — но… если мы поделим на население, мы обнаружим, что в красной группе Россия впереди всех. На одного русского приходится ВВП в 47 тысяч долларов, на одного китайца — 24 тысячи долларов, вдвое меньше. Подушевой ВВП у Японии пока что ещё выше, чем у нас, но уже незначительно, 53 тысячи долларов. Мы вообще с современной Японией по многим параметрам схожи: населения примерно столько же, экономики примерно одного размера, и даже курсы национальных валют — рубля и иены — держатся вровень. За один рубль дают сейчас полторы иены, как и в 2021, и в 2016 годах.

А ведь когда-то было совсем иначе. В период войны 1904-1905 мало кто мог предположить, что Япония так рванёт в 20-м веке — японцы и держались-то против нас только потому, что у нас были революционеры в тылу и крайне неудобное транспортное плечо. Япония тогда была значительно меньше России, всего лишь 46 млн человек, и промышленность там только начинала своё бурное развитие. Потом, однако, индустриализация набрала обороты, что, вместе с выросшим населением, отправило Японию далеко вперёд. Цитирую известный советский анекдот брежневской эпохи (ссылка):

В конце 1970-х годов в СССР приехала делегация из Японии. Советское правительство решило японцев поразить и стало водить по самым современным советским заводам и лабораториям, показывая последние достижения советской науки и техники. Японцы ходили молча, покачивали головами, лишь временами обмениваясь многозначительными взглядами. Было видно, что они сильно поражены, если не шокированы. В финале советский представитель, который водил японцев по всем объектам, спросил у руководителя делегации:

– Ну какое впечатление на вас произвело всё увиденное в СССР?

Японец покачал головой и сказал:

– Мы думали, что вы отстали от нас лет на 10, ну может на 15, ну максимум – на 20. А вы, оказывается, отстали от нас навсегда.

Анекдот не единственный, таких было много. Были анекдоты про Петьку и Василия Ивановича, были про Чебурашку и крокодила Гену, а были анекдоты про безнадёжное отставание СССР от Японии, целый поджанр. И если вы думаете, что это всё антисоветская пропаганда, то вот запись из дневника Черняева, высокопоставленного сотрудника ЦК КПСС. Период тот же, 1970-е:

17 декабря 1973 года

План не выполнен по энергетике, металлу, химии, легкой промышленности и т.д. На 1974 год намечен предельно напряженный план, иначе горит пятилетка: за три её года прирост 44 млрд. рублей из 103 млрд. запланированных на всю пятилетку. 60-70 млн. тонн металла у нас во время переработки идёт в отходы. По тоннажу металлообрабатывающих станков мы производим столько же, сколько США, Япония и ФРГ вместе взятые, а по числу сделанных из этого металла станков и по их производительности далеко отстаем от каждой из них. Финляндия вывозит древесины в 10 раз меньше, чем мы, а выручает валюты по этой статье экспорта в два раза больше. Это потому, что от нас она уходит в элементарно необработанном виде…

А вот знаменитый рассказ Сергея Лукьяненко, уже 1990-е, сразу после развала СССР. Цитирую суть завязки (ссылка):

…Мне дали конверт, который можно отправить в прошлое. Чистый конверт из плотной белой бумаги. Я запишу все, что успею. А объяснять вам про перестройку, про президента Ельцина, про всероссийский референдум о Курилах… Забавный все же вышел у него итог. Два года минуло, а до сих пор смеюсь, как вспомню. И надо же было острякам-русофилам из парламента вставить в текст третий пункт…

«Референдум граждан России по вопросу территориальной принадлежности Курильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

1. Я за то, чтобы передать вышеуказанные острова под суверенитет Японии.

2. Я за то, чтобы сохранить над вышеуказанными островами суверенитет России.

3. Я за то, чтобы передать Россию под суверенитет Японии».

Как они веселились, парламентарии последнего созыва, голосуя за третий пункт! Показать абсурдность всего референдума! Острова наши! Наши! Навсегда! А-а-а-а! Девяносто семь процентов? А-а-а-а-а!

Вот так и живем. В Стране Восходящего Солнца. Очень демократично, и двуязычие по всей Японии введено. Даже в Токио, в столице, большинство вывесок на японском и русском.

Тогда, в 1992, этот ход писателя казался абсолютно логичным. Слово «иностранец» произносили с придыханием, при этом конкретно японцев постсоветские граждане считали элитой даже на фоне других иностранцев. Японская техника и японские автомобили ценились бесконечно выше советских или русских, а безнадёжное отставание наших от японцев было чем-то само собой разумеющимся. В сознании народа мы с Японией были примерно как Сомали со Швейцарией: недоразвитая страна против передовой.

Объяснять такое отставание было тогда принято «менталитетом». В той искажённой картине мира русские были смекалистыми пьяницами, ленивыми и вороватыми. Японцы — ответственными и порядочными тружениками, готовыми скорее сделать харакири, чем забить болт кувалдой. Русские просто от природы дурны, заключал обыватель, мы — третий сорт. Умеем только разрушать.

Однако же мы всё же Японию догнали и обогнали. Выяснилось, что русский рабочий и русский инженер как минимум не хуже японских, а зачастую и лучше. Что русские тоже могут работать на совесть и делать качественные вещи: никакого проклятья кривых рук над нами не висит.

Разгадка проста: живительный капитализм. Примерно в 1998 году, после шестилетнего постсоветского хаоса, наша экономика вернулась в нормальное состояние. Впервые за 80 лет русские получили возможность работать, не опасаясь, что в конце месяца к ним придут злодеи в кожаных куртках и всё испортят. И, как видите, этого оказалось достаточно. Результаты на табло: капитализм очередной раз с разгромным счётом победил.