Рупор кремлевской пропаганды: Бахмутская Елка

Съемочная группа объединения «Миус Фронт» (https://vk.com/mius_front) Юрий Мальцев и Андрей Кудряков под Новый год отправилась на фронт на Бахмутское направление чтобы сделать небольшой фильм о том как встречают этот праздник на передовой бойцы простого пехотного батальона. Каждую минуту находясь на грани жизни и смерти солдаты не перестают мечтать, верить, загадывать желания. О том как отмечают Новый год на фронте, «на ноле», пока вся страна пьет шампанское, сидя за праздничным столом,

Всех фронтовиков поздравляю с наступающим праздником! Ваш ратный труд приближает нашу общую победу.

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