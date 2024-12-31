 

Мнение: Сдохнем, но вывезем!

31.12.2024, 19:35, Разное
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На днях заходил в продуктовый магазин купить жратвы на Новый год, меня умилила цена в мясном отделе на говядину (обычную, не вырезку): более 1000 рублей за кило. Покоряем, однако, всё новые вершины! Весело все развивается, динамично. Дома прочитал всяких экономических блогеров – те хладнокровно сообщают, что в 2024 году резко выросли поставки мяса из России на экспорт. Говядины – на 30 тыс. тонн, свинины – на 50 тыс. тонн.

Обзреватели просят войти в расположение экспортеров: производство в стране растет, а рубль неуклонно падает – как тут удержаться от поставок продовольствия на экспорт?! Сказочные же условия!

Все понятно, вопросов нет. Хотя про икру непонятно, красную. Давеча на рынке глянул, смотрю ценник – 1350 рублей. Икорка такая симпатичная, прямо отборная. Я и подумал – ну а чё, цена вполне нормальная… только выпал из реальности, думал, как будто на дворе примерно 14-й год, а цена – за килограмм!

В реальности, правда, год 2024, а цена была – за 100 грамм! Облом. Отстаем мы тут от жизни.
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Источник: Размышления вольного социолога


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