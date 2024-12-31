Мнение: Удвоение въездного туризма, рост продаж отечественной косметики и китайский солнцезащитный крем

1. Российские туроператоры радостно потирают руки, подводя итоги 2024 года. Туристы едут в «изолированную» Россию толпами (ссылка):



По предварительным прогнозам Аналитической службы АТОР, в 2024 году совокупное количество иностранцев, приехавших в Россию с туристическими и деловыми целями, может вырасти до 2,5 млн, что на 95% больше, чем годом ранее. При этом организованный турпоток из КНР составит не менее 600 тыс. поездок, или 83% всего объема организованных поездок.

Китайцы, конечно, удивили: я не предполагал, что 5 из 6 путёвок в Россию оформляется в Китае. В Росстате пишут, что в прошлом году Китайцы оформили 477 тысяч поездок в Россию, а в 2021, для сравнения… всего лишь 18 тысяч. Казалось бы, рост, но нет: не рост, а ковид. В предковидном 2019 было 1,8 млн, так что мы ещё только восстанавливаемся после потрясений.

2. Продавцы косметики рапортуют об импортозамещении иностранных брендов российскими (ссылка):



Продажи декоративной косметики и средств для макияжа российских брендов в 2024 году выросли на 72%, и примерно на столько же вырос спрос на отечественную уходовую косметику…

Ассортимент российских парфюмерно-косметических брендов за год тоже расширился, прирост составил более чем 20%: в категориях макияж, парфюмерия и уход за волосами число отечественных марок, к примеру, выросло на 22%, а в косметике для ухода – на 20%.

Полагаю, рост будет продолжаться и дальше. Перспективы у русской косметики отличные.

Напомню, что до 1917 года Российская Империя была одним из главных парфюмерных стран планеты. Кратко упомяну два факта. Первый: ту самую «Шанель № 5» разработал для Коко Шанель Эрнест Бо, сын московского купца (ссылка). Второй: Макс Фактор, отец всей современной косметики, начинал с косметической лавки в Рязани, а потом продолжал карьеру в императорских театрах Петербурга (ссылка).

3. Принято считать, что жители Восточной Азии, помешаны на двух вещах: на работе и на белизне кожи (которая демонстрирует, что человек достаточно богат, чтобы не работать под палящим солнцем). По поводу работы я бы поспорил, а вот к защите от солнца в Азии действительно относятся серьёзно.

Очередное китайское изобретение, как обещают его создатели, должно помочь работать в жару, оберегая при этом кожу от загара (ссылка):

Китайские учёные из университета Цинхуа в Пекине разработали инновационный солнцезащитный крем, который может снижать температуру кожи до 6 градусов Цельсия. Новый продукт также обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей, сравнимую с SPF 51, даже после 12 часов пребывания под сильным солнечным излучением.

По словам ведущего автора исследования профессора Чжана Жуфаня, разработка особенно актуальна в условиях изменения климата, которое приводит к экстремальной жаре. Он отметил, что люди могут справляться с холодом, надевая тёплую одежду, но в условиях жары свыше 50 °C, при которых работают дорожные рабочие, фермеры и транспортные полицейские, риск теплового удара и других проблем возрастает. Учёный подчеркнул, что таким работникам необходимы эффективные средства защиты от солнца и перегрева.

Крем был создан на основе технологии радиационного охлаждения, которая отводит тепло от кожи в виде теплового излучения в космос. В состав формулы входят наночастицы диоксида титана, которые широко используются в коммерческих солнцезащитных продуктах. Эти частицы отражают как ультрафиолетовый свет, так и солнечное тепло, обеспечивая охлаждение кожи и защиту от повреждений.

Честно говоря, звучит слишком странно, чтобы быть правдой: тут у нас и радиация, и наночастицы… Однако если указан конкретный уровень защиты — SPF 50 — его можно проверить. Ну, как в рекламе Блендамеда: обмажем одну половину обычным кремом, другую — вот этим, инновационным…