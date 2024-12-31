 

Басманный суд постановил взыскать с Мюнхенского университета авторский гонорар за исполнение песни «В лесу родилась ёлочка»

31.12.2024, 17:33, Разное
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Басманный суд Москвы удовлетворил иск Российского авторского общества (РАО) к Мюнхенскому университету о незаконном исполнении оркестром вуза песни «В лесу родилась ёлочка» на рождественском вечере.

Истцом выступил эксперт РАО Борис Штигельман, случайно побывавший на рождественском концерте симфонического оркестра Мюнхенского университета. Все выступления музыкального коллектива слушатель записал на диктофон. Особо его заинтересовала композиция «Wir hatten gebauet ein stattliches Haus», якобы написанная в 1819 году Августом Даниэлем фон Бинцером. Россиянин заметил её подозрительное сходство с одной из самых популярных русских детских новогодних песен. Экспертиза лишь подтвердила первоначальное мнение Штигельмана. 

Согласно решению суда, немецкая сторона должна выплатить на счета РАО 3 млн евро, так как исполняет произведение уже в течение пяти лет. Соответствюущая нота уже направлена в посольство ФРГ в России. 

Также представитель РАО сообщил, что после детального изучения фрагментов плагиата знаменитой песни будет подготовлен иск к Микронезии, где используют мелодию в качестве национального гимна. 

«В лесу родилась ёлочка» — одна из самых популярных русских новогодних песен. Слова в начале ХХ века были написаны Раисой Кудашевой, музыка —  Бекманом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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