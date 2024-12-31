 

Как пользоваться ChatGPT на iPhone без учетной записи в OpenAI

31.12.2024, 16:05, Разное
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Владельцы устройств Apple теперь могут использовать все преимущества нейросети ChatGPT без необходимости заводить учетную запись в системе OpenAI. Еще в июне текущего года Apple объявила о сотрудничестве с OpenAI в рамках развития сервиса Apple Intelligence. В декабре, с выходом iOS 18.2 11, ChatGPT была интегрирована в операционную систему и теперь доступна к эксплуатации по умолчанию.

Важный нюанс – пользователям iOS доступны лишь базовые функции ChatGPT, для использования расширенных возможностей все же потребуется наличие учетной записи OpenAI и платной подписки. Активировать ее на своем гаджете можно в разделе настроек «Apple Intelligence & Siri». Там же можно просто включить ChatGPT, если это не произошло автоматически.

На текущий момент нейросеть в iOS работает в трех направлениях. Во-первых, Siri старается ранжировать запросы пользователя по сложности и если возникают затруднения, она может обращаться к искусственному интеллекту. Но только с разрешения пользователя, для чего каждый раз выдается соответствующий запрос. Во-вторых, нейросеть используется для определения объектов и местности при работе камеры в iPhone 16.

Третья опция – это составление текста, будь то письмо, деловая заметка или иной документ. Она активируется при использовании цифровой клавиатуры в iOS, для чего необходимо длительное нажатие в области набора текста. Далее нужно составить запрос для ChatGPT о том, что требуется сделать, чтобы нейросеть сгенерировала текст.Источник &#8212 Engadget


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