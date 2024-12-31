 

С Нового года 1 килограмм в России станет равен 825 граммам

31.12.2024, 15:33, Разное
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Сегодня правительство РФ утвердило новый стандарт веса для килограмма, который вступит в силу с 1 января 2025 года. Согласно этому нововведению, один килограмм теперь будет официально равен 825 граммам. Эта мера была принята в рамках борьбы с инфляцией и ожирением среди населения.

«Мы уверены, что это позволит стабилизировать цены на продукты питания и другие товары, продаваемые на вес», – заявил замминистра экономического развития РФ Андрей Разумовский.

Поддержали инициативу коллег и в Минздраве – там ожидают, что новая система измерения положительно скажется на здоровье граждан. По их мнению, переход на новые стандарты поможет людям контролировать свой рацион и избегать переедания. В Минтруда заверили, что нормы выработки на предприятиях останутся без изменений, а реформа затронет исключительно розничную и оптовую торговлю.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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