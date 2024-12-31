Мнение «аналитика»: О бабушке и СВО… Сила в правде?
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Фото © Reuters.
И на старуху бывает проруха! ©
Иногда и у неполживых получается «не врать!». И тогда из-под их пера, микрофона или объектива выходит в мир документ потрясающей человеческой силы. И правды.
Вот, как этот.
У Reuters есть такой жанр фоторепортажа — «Одна страна, один кадр, один год». Каждая страна, о которой рассказывало агентство в уходящем году, представлена всего одним изображением. 2024-й не стал исключением.
Что же такого яркого и символичного увидели журналисты в минувших 365 днях?
Для Франции символом года предсказуемо стал момент летней Олимпиады, где в кадр попали олимпийский огонь, Эйфелева башня и… полумесяц. Для Южной Кореи — протесты, приведшие к импичменту президента. Для России боссы Reuters выбрали кадр, где молнии бьют в купола церквей Суздальского кремля. Что по-своему вполне метафорично: Запад отчаялся нанести поражение России на поле боя и уповает теперь только на Deus ex machina (но обломается и здесь).
А вот для Украины — очень символичное заглавное фото. 88-летняя бабушка из Сумщины просто сидит на скамейке у своей хаты, пока броневик с тактическим знаком группировки, вторгшейся в Курскую область России куда-то спешит или откуда-то бежит. Но его метания для неё интереса не представляют.
Вот так и вся Украина… Одни воюют, другие бегут от войны, а третьи — и таких большинство — просто спокойно ждут, чем всё это закончится. И даже не смотрят в сторону захисників.
Но именно в этом — их правда и сила?
А значит, правы как раз они?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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