 

Мнение «аналитика»: О бабушке и СВО… Сила в правде?

31.12.2024, 13:55, Разное
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Фото © Reuters.

И на старуху бывает проруха! ©

Иногда и у неполживых получается «не врать!». И тогда из-под их пера, микрофона или объектива выходит в мир документ потрясающей человеческой силы. И правды.

Вот, как этот.

У Reuters есть такой жанр фоторепортажа — «Одна страна, один кадр, один год». Каждая страна, о которой рассказывало агентство в уходящем году, представлена всего одним изображением. 2024-й не стал исключением.

Что же такого яркого и символичного увидели журналисты в минувших 365 днях?

Для Франции символом года предсказуемо стал момент летней Олимпиады, где в кадр попали олимпийский огонь, Эйфелева башня и… полумесяц. Для Южной Кореи — протесты, приведшие к импичменту президента. Для России боссы Reuters выбрали кадр, где молнии бьют в купола церквей Суздальского кремля. Что по-своему вполне метафорично: Запад отчаялся нанести поражение России на поле боя и уповает теперь только на Deus ex machina (но обломается и здесь).

А вот для Украины — очень символичное заглавное фото. 88-летняя бабушка из Сумщины просто сидит на скамейке у своей хаты, пока броневик с тактическим знаком группировки, вторгшейся в Курскую область России куда-то спешит или откуда-то бежит. Но его метания для неё интереса не представляют.

Вот так и вся Украина… Одни воюют, другие бегут от войны, а третьи — и таких большинство — просто спокойно ждут, чем всё это закончится. И даже не смотрят в сторону захисників.

Но именно в этом — их правда и сила?

А значит, правы как раз они?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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