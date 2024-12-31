 

В архиве найден приказ 1937 года о расстреле Деда Мороза и Снегурочки

31.12.2024, 13:33, Разное
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Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина опубликовала новую подборку коллекцию расстрельных списков периода Большого террора из фондов Государственного архива Российской Федерации.

Среди представленных на виртуальной выставке документов внимание исследователей привлёк «Перечень лиц, подлежащих аресту с последующим применением высшей меры социальной защиты», датированный 25 декабря 1937 года.

– Кроме инженеров, руководителей предприятий и начальствующего состава Красной армии, в этом списке присутствуют Дед Мороз и Снегурочка. Важно отметить, что всего в перечне 86 фамилий, а приговоры приведены в исполнение по 80 из них – спаслись только наши любимые новогодние герои и ещё несколько человек, – рассказал историк Илья Ратьковский на презентации исторического исследования.

Предположительно Деда Мороза и Снегурочку спас Лаврентий Берия – он укрыл их в своей резиденции, а после назначения наркомом внутренних дел СССР вынес постановление о прекращении уголовного дела.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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