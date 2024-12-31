Рупор кремлевской пропаганды: Поздравления с Новым Годом от Ким Чен Ына

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил поздравительное письмо Президенту РФ товарищу Владимиру Владимировичу Путину

Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын по случаю Нового 2025 года 30 декабря направил поздравительное письмо Президенту РФ товарищу Владимиру Владимировичу Путину.

Товарищ Ким Чен Ын, тепло поздравляя Путина – самого близкого друга и товарища с Новым годом, от себя лично, от имени корейского народа и всех солдат и офицеров вооруженных сил Республики послал горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии.

Товарищ Ким Чен Ын, напоминая значимый путь 2024 года, на котором развили традиционные корейско-российские дружественные отношения как отношения стратегического сотрудничества, товарищеские отношения нового уровня, выразил готовность проектировать и мощно продвигать новые работы для свершения дела строительства державы обеих стран, для спокойствия и процветания народов двух стран, чтобы еще более укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между КНДР и РФ.

Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы Новый 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России победят неонацистов и достигнут великой победы, также пожелал товарищу Владимиру Владимировичу Путину еще больших успехов в ответственной и тяжелой деятельности руководства государством, а российскому народу – процветания, благосостояния и счастья.

(с) ЦТАК

Товарища Ким Чен Ына и наших северокорейских братьев по оружию также с Новым Годом.

Просто отмечу, что ближайший военный союзник России это коммунистическая КНДР.

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