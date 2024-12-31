В Русский музей вернули картину Петрова-Водкина «Синяя белочка под новогодней ёлкой»

Государственный Русский музей объявил о возвращении в свою коллекцию считавшейся утраченной картины Кузьмы Петрова-Водкина «Синяя белочка под новогодней ёлкой» (1918).

Полотно было обнаружено в подсобке одной из рюмочных Санкт-Петербурга.

– Это уникальное произведение позднего периода художника. На картине автор использовал свою знаменитую сферическую перспективу, из-за чего ёлка кажется круглой, а белочка – синей, – рассказал директор музея Андрей Школьник.

По словам искусствоведов, картина была написана в разгар революционных событий и отражает настроения того времени: белочка на картине держит в лапках недопитый бокал шампанского и смотрит на зрителя характерным взглядом человека, встретившего Новый год ещё 31 декабря.

Торжественное открытие экспозиции запланировано на утро 1 января 2025 года, однако эксперты сомневаются, что в это время найдутся желающие оценить «синюю перспективу» художника.

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