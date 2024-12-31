Рупор кремлевской пропаганды: Система Alta Ares

О внедрении нейросетей в систему боевого опознавания целей.

Система Alta Ares

В X.2024 французская компания Alta Ares продемонстрировала (https://www.linkedin.com/pulse/le-ceam-lance-son-premier-ami-11-acteurs-innovants-au-ceam-z9ezf/) возможности своей системы автоматического распознавания военной техники и личного состава, работающей на основе алгоритмов ИИ, в центре военно-авиационной экспертизы CEAM (Centre d'expertise aérienne militaire) ВКС Франции (118-я авиабаза, Мон-де-Марсан).

Она использует (https://altaares.com/military-recognition/) данные, полученные разведывательными БЛА, и способна отображать информацию в приложении для тактических планшетов и смартфонов. Помимо распознавания техники и военных, система определяет принадлежность сил и средств и их местоположение.

Презентация Alta Ares была организована по запросу CEAM в рамках подготовки к разработке французских автономных дронов. Руководство фирмы и центр также обсудили перспективы применения алгоритмов ИИ для снижения когнитивной нагрузки летчиков истребителей ВКС Франции.

На демонстрации присутствовали представители командования ВКС (в т.ч. штаба) и сухопутных войск, командования специальных операций ВС COS (Commandement des opérations spéciales), агентства военных инноваций AID (Agence de l'innovation de defense; входит в главное управление вооружения DGA, Direction générale de l'Armement министерства ВС Франции) и национального центра космических исследований CNES (Centre National d'Études Spatiales).

В течение этого года испытания программного комплекса Alta Ares проводились (https://novikov.ua/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF-alta-ares-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE/) силами подразделений БЛА ВС Украины. Также фирма получила видео, снятые разведдронами украинских прокси в ходе СВО. На их основе составлена библиотека образов и обучены алгоритмы ИИ. Кроме того, компания тестировала обработку видеоизображения с инфракрасных камер БЛА и совместимость своего ПО с украинской системой боевого управления Дельта.

Так, комплекс Alta Ares используется французским производителем беспилотников Parrot, который, в свою очередь, испытывает (https://t.me/thehegemonist/3473?single) в боевых условиях на Украине квадрокоптеры Anafi UKR. Также система может быть интегрирована с дронами Mavic 3 Pro/Thermal и Matrice 300 RTK китайской компании DJI, EVO II Dual 640T производства Autel Robotics из КНР.

https://t.me/thehegemonist – цинк

К концу 20х годов это станет нормой в ведущих армиях мира.

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