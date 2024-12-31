Мнение: Некрофилия, как и было сказано

Очень хороший текст про “героя СВО” из Фейсбука, текст большой диагностической силы. В нем ответ, чем эта нация сейчас больна, и больна тяжело. Ниже еще прокомментирую, пока – вот текст:

“,,На «СВО» с российской стороны убили моего очень давнего знакомого. Между подписанием контракта и смертью прошло менее двух месяцев.

Мужчина 50+ из российской глубинки. Казалось бы, обычное дело: деньги немалые, почему бы не рискнуть. Но дело в данном конкретном случае оказалось куда сложнее.

Скажу сразу: у меня к этому человеку ноль сочувствия и сострадания. Мы не были близкими друзьями никогда. А даже если бы там убили моего [другого] близкого друга: было бы поделом. Но очень важно понять, что его туда привело. Об этом аспекте говорят редко, и поэтому я и пишу об этом.

Он не был нищим. Он, судя по всему, не был в долгах, по крайней мере, в крупных. Он не был уголовником.

Он не ненавидел Украину и украинцев. Парадоксально, но факт.

Дело оказалось в том, что он ушёл за подвигами «дедов». Его убедили в том, что он ничтожество на фоне участников Великой Отечественной войны. И он совершил поступок, который должен был поставить его в один ряд с героями той войны. Он так считал. А другой войны для этого подвига не нашлось. Если такая милитаристская истерия начала бы нагнетаться во время сирийской войны, он бы пошёл в Сирию (Афган-2).

Он ушёл за ложными идеями и идеалами. Его полностью обманула пропаганда. Вы скажете: сам виноват, надо было включить мозг. Я отвечаю: сто процентов так. Он виноват сам. Но очевидно, что если бы на такое включение мозга были способны все, войны бы не было или она бы продлилась не так ужасно долго.

На поминках собрались похожие на него люди. И они не говорили об Украине вообще. Ни слова. Им это неинтересно. «Бандеровцев» упомянула на прощании в морге только лоснящаяся сволочь, представляющая власть. А вот собравшиеся на поминках мужчины вслух завидовали погибшему. Не деньгам. Они все придерживаются мнения, что он совершил подвиг: погиб на войне, он встал вровень с предками, он настоящий мужик, он не зря прожил жизнь.

Они считают, что у них украли Дело Всей Жизни. С их точки зрения, они зря прожили жизнь. Их убедили, что погибшие на Великой Отечественной совершили то самое Дело Всей Жизни, они создали Великую Победу. Но то их деды. Их отцы отстроили страну после войны и запустили Гагарина в космос. Их убедили в том, что их родители тоже сделали Дело Всей Жизни. Так, наверное, и было.

А вот сами ровесники погибшего прожили жизнь зря, С ИХ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. Они работали, они что-то делали, чего-то добились, но это пустяки на фоне Победы и Гагарина. (Это не пустяки, но они так думают.)

И женщины на поминках вслух завидовали жене/вдове: её-то муж о-го-го! Не то что их мужья-неудачники. К слову, жена отговаривала погибшего. Очень отговаривала. Но безуспешно. Он решил, он пошёл.

Они все завидуют такой смерти. Но сами они трусы, ибо этим путём не пойдут. Но завидуют. И, кажется, в самом деле не деньгам. А тому, что человек обрёл осмысленность жизни. Через такую смерть.

Целое поколение в самом деле убедили, что смерть на «СВО» — святой подвиг. Это смерть, которая якобы предвещает великую победу для всех, для России, для каждого.

А то, что такая участь — участника захватнической, не оборонительной, войны — ставит их всех в один ряд с гитлеровцами, никто им не сказал. Или — не сумел убедить.

В третий раз: человек виноват сам. Жалеть его не за что. Но беда в том, что и по мнению таких людей его не за что жалеть: он действительно добился цели. И сам погибший бы с этим согласился.

И вот как раз это — катастрофа (2024)

Григорий Аросев.

Очень интересное наблюдение. И главный вывод, который автор почему-то не озвучивает – он ведь описывает, что все эти русские люди ищут, по сути, дела, смерти. Такой смерти, которую они считают как бы “достойной”. Но суть-то не в эпитетах, а в том, ЧТО они ищут. Смерти. “Как бы мне достойно умереть”, “как диды”. Это разгадка, почему так всё жутко в России. Это – тотальная некрофилия. Эта страна помешана на смерти, пропитана ею. Она растворена в массах. Отсюда такая жестокость, такая бесчувственность, отсутствие эмпатии, равнодушие к будущему. Некрофилия – вот разгадка.