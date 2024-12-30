Мнение: Тёмная сторона материнского капитала

Много лет назад читал на сайте Димы Вернера, как в Хайфе разыграли выехавших из СССР евреев. Когда они оформляли документы на пособие, некий шутник вышел из здания учреждения и рассказал толпе, что москвичам с ленинградцами пособие будут выплачивать вдвое большего размера, потому что «вы же понимаете, у них потребности больше». Толпа не удивилась, так как в СССР местами блага распределялись и по более причудливым алгоритмам, но начала дружно возмущаться несправедливостью.

Забавно, но из многочисленных писем читателей (я получил два письма) у меня складывается впечатление, что сейчас шутка работает в обратную сторону. В то время как в некоторых регионах на материнский капитал можно купить квартиру или хотя бы полквартиры, в Москве маткапитала хватит… на два квадратных метра жилплощади. Поэтому москвичи свой маткапитал не тратят. Купленные за маткапитал квартиры становятся токсичными, поэтому когда москвичи покупают квартиру за собственные деньги, они предпочитают её маткапиталом не заражать. Сэкономишь три копейки и навесишь серьёзнейшее обременение: потом нормально не продать, так как опека большую часть выгодных вариантов зарубит.

Из этого следует, что было бы справедливо, как в той шутке из 1970-х, выдавать москвичам маткапитал побольше — не 900 тысяч рублей, как всем, а несколько миллионов, чтобы хватило хотя бы на 10 квадратных метров. Кстати, как я понял из рассказов читателей, даже если оплатить маткапиталом ровно 2 метра, опека всё равно заставит переписать на детей как минимум четверть новой квартиры.

Другой способ восстановить справедливость — разрешить покупать на маткапитал акции русских корпораций. Владимир Путин поставил нам цель удвоить капитализацию русского фондового рынка к 2030, надо выполнять. Я сомневаюсь, конечно, что ответственные осмелятся хотя бы обдумать всерьёз такое решение, однако вот Северсталь, например, принесла мне в этом году жирнющие 19% годовых. На начало года у меня были, допустим, 50 акций, и с дивидендов я докупал новые, и сейчас у меня уже 60 акций. Если предположить, что маткапитал будет таким образом расти 18 лет, и что средняя доходность русского рынка акций составит 8%, то магия сложного процента превратит за эти годы 900 тысяч в 3,6 млн рублей: это уже с учётом инфляции, разумеется.

Третий вариант — отменить маткапитал вовсе, так как он в нынешнем своём виде демотивирует родителей. Демотивирует по двум причинам.

Причина первая — мы подбадриваем не ту лошадь. Решение о размножении принимают родители, а деньги государство даёт… ребёнку, причём в нагрузку к деньгам идёт опекун-самодур, который не позволяет эти деньги тратить. Ну это же глупо, а? Хотите замотивировать родителей на повышение рождаемости — родителям и платите. Представьте, что вам предлагают ударно поработать на стройке, но зарплату за вас получит Сталинина Иосифовна, с которой у вас плохие отношения. Сталинина Иосифовна проследит, чтобы вы эти деньги не пропили (она считает вас алкашом), а потратили туда, куда Сталинина Иосифовна разрешит. Не очень мотивирует работать, на мой взгляд.

Причина вторая, вытекающая из первой — многие семьи не могут никуда применить маткапитал.

История из жизни. Когда-то давно я продавал «КонсультантПлюс», и главным нашим конкурентом была система «Гарант». В разговорах с клиентами, понятно, регулярно поднималась тема сравнения двух систем. Глупые наши продажники прямо говорили, что «Гарант» — дрянь, которая уступает «Консультанту» по всем параметрам. Работало не очень, так как это не соответствовало действительности, что клиент отлично понимал. Умные продажники использовали более продвинутые приёмы конкурентной борьбы. Одной из самых убойных была такая фраза:

— Да, «Гарант» — мощная система, у них великолепно кодифицированы документы 1950-х и 1960-х годов.

Казалось бы, что тут не так? Ну, есть документы хрущёвской эпохи, и есть. Клиент ведь может вообще не покупать базу «документы СССР», наличие дополнительных документов на серверах Гаранта ему никак не мешает.

Но нет, психология работает иначе. Перспектива получить что-то ненужное — вот те самые документы хрущёвской эпохи — так давит на клиента, что становится серьёзнейшим минусом. Он начинает думать следующим образом: «в КонсультантПлюс есть ровно то, что мне нужно, а в Гаранте какая-то ненужная мне муть, старые специфические документы, зачем я буду за них платить?». Нелогично, но люди — вообще не особо логичные существа.

Именно так демотивирует многих родителей и маткапитал. Если государство запрещает им его тратить, то застрявшие у государства деньги становятся минусом. Мысли у родителей в итоге примерно такие:

— Мы сейчас заведём второго ребёнка, и наше злое государство навесит на нас свой бесполезный маткапитал. Подлый удар, конечно, но ничего, как-нибудь переживём.

Идеальное решение проблемы понятно.

1. Переименовать материнский капитал в родительский капитал.

2. Выплачивать родительский капитал кэшем, то есть 50% на карточку матери, 50% на карточку отцу.

3. Демонстративно отвернуться в сторону: не следить, куда родители потратят деньги. Новый айфон? Пусть будет новый айфон. Часть первого взноса за квартиру? Акции Сбера? Полугодовой абонемент в КБ? Да пусть хоть чучело Гэндальфа в натуральную величину купят, это их дело, мы живём в свободной стране.

Сейчас наше государство — и не только наше — выступает в роли классической матери-наседки из страшных книжек по психологии. Что-то на мотив «Похороните меня за плинтусом», то есть с жёстким, мелочным и местами подчёркнуто садистским контролем над частной жизнью граждан — к примеру, когда опека запрещает семье переезжать в другой город, так как для переезда надо продать квартиру, а 3% от квартиры куплены за маткапитал. На мой взгляд, это тупиковый путь. Удушающая опека со стороны государства разрушает семьи и воспитывает инфантилов, а инфантилы нашу демографическую проблему только усугубят.