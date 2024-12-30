Мнение: Начало вымирания человечества, 10 миллиардов не будет и глобальное старение

1. ООН постепенно признаёт, что человечество начало вымирать. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в 2024 году составляет 2,3 ребёнка на женщину (ссылка). Это пока больше, чем уровень в 2,1 ребёнка, ниже которого идёт официальное вымирание. Считается, что 2 ребёнка воспроизводят мать и отца, а ещё 0,1 покрывает потери от ранней смертности той части населения, которое не успевает завести детей.

Однако есть нюанс. Это в развитых странах смертность настолько низкая, что для её компенсации достаточен СКР в 2,1. В менее развитых государствах смертность, в том числе детская, гораздо выше, и поэтому когда речь идёт о красной линии для всего человечества, то это как раз и будет значение СКР около 2,3.



Реальная ситуация ещё хуже, так как официальные данные по рождаемости ООН заметно отстают от реальных. 2024 год только-только заканчивается, и фактически мы имеем на руках данные от 2023 года, да и в их свежести специалисты сомневаются. Некоторые прямо указывают, что уровень мировой рождаемости опустился ниже уровня воспроизводства населения ещё в 2023 году (ссылка).

2. Ещё недавно прогнозы демографов ООН предполагали достаточно бодрый рост населения мира с нынешних 8 миллиардов до 10 миллиардов и выше к концу века, даже по нижнему варианту прогноза. Но в 2020-х годах в прогнозах появился сценарий, когда человечество достигает пика своей численности уже 2050-х годах, и этот пик не дотягивает даже до 9 миллиардов, а дальше пойдёт снижение. Об этом пишет в своём ЖЖ Denalt, который считает, что это не пессимистичный, а базовый сценарий (ссылка).



Судя по тому, что я читаю в новостях, даже это слишком оптимистично. Рождаемость по всему миру и раньше-то быстро снижалась, а после начала пандемии ковида и вовсе фиксируется обвал.

3. Мизантропы и сторонники экобесия выскажут классическое «меньше народу, больше кислороду». Порадуются и их соратники по левому движению, интернационалисты. При нынешнем демографическом сценарии на Земле не просто прекратится прирост людей (который уже через пару десятилетий может смениться сокращением численности человечества), а существенно изменится состав человеческой популяции.

Как указывает тот же Denalt, уже к середине столетия мы можем оказаться в «мире негров и стариков» (ссылка 1, ссылка 2).

Пожилые люди нетрудоспособного возраста будут крупнейшей группой населения в Европе, Китае, Японии, Корее, Канаде (оранжевый цвет на карте). Россия, США и Латинская Америка будут населены в первую очередь «работающими пенсионерами» (салатовый цвет на карте). Трудоспособное население в расцвете лет будет сосредоточено в Индии, Пакистане и Индонезии (зелёный цвет), а молодым население останется в основном лишь в странах Субсахарной Африки (синий цвет).

То есть, если вы живёте сегодня в Европе, России, США или Китае, то через 25-30 лет вы рискуете проснутся и увидеть, что люди вокруг вас – это в основном старики, на фоне которых молодёжи крайне мало. Кто будет в таких условиях занимать рабочие места, требующие молодости и здоровья, большой вопрос. Как показывает печальный опыт Запада, решить проблему завозом мигрантов невозможно. Более того, в товарных количествах молодые мигранты останутся лишь в Африке, Афганистане, Гаити и прочих местах, откуда навряд ли приедут квалифицированные и культурно совместимые современной цивилизацией кадры.

Теоретически пора приступать к решению проблемы: мы динозавры, на которых летит астероид, и нам срочно надо запускать Брюса Уиллиса в космос, чтобы угрозу от планеты отвернуть. Если прямо сейчас мы начнём плодиться, как кролики, то к середине века в России успеет вырасти новое, достаточно многочисленно молодое поколение.

Однако наше общество лениво и инерционно. Мы уже чувствуем на себе неприятные последствия демографического дефицита в виде нехватки работников почти во всех секторах экономики, однако жареный петух пока что ещё не клюёт, а ласково щиплет, так что мы продолжаем пребывать в благостном и беспечном расположении духа.

На перестройку нашего общества в сторону просемейных и пронаталистских ценностей потребуется много времени и много денег. Кроме того, никто в точности не знает, как именно следует действовать – рабочего проверенного рецепта решения проблемы нет ни у одной страны.

В общем, скорее всего ни Россия, ни Запад, ни Китай попросту не успеют раскачаться, и к середине столетия мы почти неизбежно окажемся в «мире негров и стариков».

У нас, конечно, есть небольшие преимущества: мы несколько лучше готовы к развороту в сторону семейных ценностей, чем погрязший в срамной повестке Запад или застрявший в ментальности «одна семья – один ребёнок» Китай. Однако я бы не расслаблялся — как минимум потому, что Дональд Трамп объявил радуге войну и имеет неплохие шансы леваков победить.