Мнение: Первый русский газовоз ледового класса, Молдавии отключат газ, Европа рекордно закупает русский СПГ

1. Несмотря на высокомерное вредительство Запада, который был уверен, что мы без него загнёмся, Россия постепенно создаёт собственный газовозный флот. Газ могут возить только высокотехнологичные суда, и на рынке таковых почти нет, поэтому нам приходится строить их на собственных верфях (ссылка):



На судоверфи «Звезда» завершили строительство первого танкера СПГ ледового класса «Алексей Косыгин». Газовоз для санкционного проекта «Арктик СПГ — 2» вышел на ходовые испытания. Из-за ограничений Запада строительство затянулось, так как изначально до конца этого года «Новатэку» должны были сдать пять танкеров СПГ. <…>

Танкер станет первым газовозом, который построили в России. <…>

Судоверфь «Звезда» взялась построить всего 15 танкеров СПГ ледового класса. Однако из-за санкций работы сильно затянулись, так как на верфи их собирают из блоков и оборудования, которое привозили из-за границы.

Отношения с Южной Кореей у нас не очень хорошие, однако, как видите, поставки оборудования для газовозов как-то идут. Дешёвыми новые танкеры не будут, также сроки их строительства затянулись. Несмотря на это, Россия не застряла: рано или поздно газовозы будут спущены на воду и начнут возить газ. Акционерам Новатэка некоторое время будет больно, но есть шанс, что в итоге корпорация выйдет из санкционного захвата даже сильнее, чем она была в 2021 году.

2. Молдавия с Нового Года всё же решила отказаться от русского газа (ссылка):



«Газпром» сообщил, что с 1 января 2025 года Молдавия перестанет получать газ из-за долгов — она должна российской компании больше 700 миллионов долларов. Премьер-министр Дорин Речан, ранее отказавшийся от выплаты, заявил, что Кишинев может обратиться в международный арбитраж из-за остановки поставок газа в республику.

Хорошо, что европейцы отказываются от русского газа медленно и постепенно, давая тем самым нашим газовикам время на перенаправление потока продаж. Кстати, в Молдавии довольно тёплый климат. Без нашего газа молдаване не замёрзнут — просто будут жить ещё хуже и беднее, чем сейчас. Вообще, положение Европы правильнее охарактеризовать не как «ужасный конец», а как «бесконечный ужас». Пригодной для СМИ катастрофы там не будет, но каждый год будет тяжелее предыдущего.

3. Если Молдавия всё же выстрелила в итоге себе в ногу, то другие европейские страны, которых США принудили отказаться от русского трубопроводного газа, вынужденно переходят на русский сжиженный газ (ссылка):

ЕС купил на этот год рекордный объем российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Увеличение закупок российского СПГ произошло вопреки попыткам понизить зависимость от энергоносителей из РФ. Так, на середину декабря ЕС закупил рекордные 16,5 млн тонн СПГ из России. За весь прошлый год цифра была меньше – 15,18 млн тонн, а в 2022 году – 15,2 млн тонн.

Аналитик Института экономики энергетики и финансового анализа Анна Мария Хайер-Макаревич назвала эти данными удивительными. «Вместо того чтобы постепенно снижать объемы импорта СПГ из России, мы их увеличиваем», – констатировала она.

Дела у российской газовой отрасли идут неплохо. Несмотря на сложности с продажами, за 11 месяцев года, с января по ноябрь, общая добыча газа в России выросла на 8% (ссылка).

Кстати, если вы обратили внимание, горячо протестуют против продажи русского газа в Европу две категории комментаторов:

А. Иностранцы с жёлто-синим, бело-голубым и радужным значками после никнейма, которые возмущены тем, что европейские деньги идут на финансирование русской армии.

Б. Иностранцы с советским или с патриотическим флагом после никнейма, которые находят убедительные причины возмущаться ровно тем же самым, но якобы с пророссийский позиций.

Как показывает опыт «Голоса Америки», эти два вида троллей работают в одной организации, сидят в соседних помещениях и вместе выходят на перерыве покурить.