 

Виктору Цою посмертно присвоили звание народного артиста КНДР

30.12.2024, 19:13, Разное
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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын подписал 25 декабря 2024 года указ №1827 «О награждении государственными наградами КНДР артистов, музыкантов и поэтов».

Согласно документу, «за значимые заслуги в развитии и поддержке идей чучхе» почётное звание народного артиста посмертно присвоено советскому рок-музыканту Виктору Цою.

«Товарищ Виктор был великим сыном корейского народа, который во главе своего музыкально-инструментального ансамбля «Кино» сделал очень много для разъяснения идеологии чучхе в трудовых массах», – сказал министр культуры КНДР Хон Гван Сун.

В ближайшее время в Пхеньяне будет установлен памятник Цою, также в честь рок-музыканта планируют назвать один из строящихся проспектов в северокорейской столице. Москва поблагодарила руководство КНДР за высокую оценку творчества советского исполнителя.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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