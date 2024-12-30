Виктору Цою посмертно присвоили звание народного артиста КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын подписал 25 декабря 2024 года указ №1827 «О награждении государственными наградами КНДР артистов, музыкантов и поэтов».

Согласно документу, «за значимые заслуги в развитии и поддержке идей чучхе» почётное звание народного артиста посмертно присвоено советскому рок-музыканту Виктору Цою.

«Товарищ Виктор был великим сыном корейского народа, который во главе своего музыкально-инструментального ансамбля «Кино» сделал очень много для разъяснения идеологии чучхе в трудовых массах», – сказал министр культуры КНДР Хон Гван Сун.

В ближайшее время в Пхеньяне будет установлен памятник Цою, также в честь рок-музыканта планируют назвать один из строящихся проспектов в северокорейской столице. Москва поблагодарила руководство КНДР за высокую оценку творчества советского исполнителя.

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