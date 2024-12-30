«Тоже люди»: спасателей и врачей скорой помощи впервые отправили в полноценные новогодние отпуска

Впервые в России спасатели и врачи скорой помощи уходят в полноценные новогодние отпуска – все они будут отдыхать с 31 по 6 января включительно. На этом настояли в правительстве, обратив внимание, что представители этих профессий обычно трудятся весь новогодний период.

По словам источника в кабинете министров, подобное положение дел «чрезвычайно несправедливо».

«У нас в большинстве регионов те же работники скорой помощи получают на уровне прожиточного минимума, а то и меньше, и за эти деньги им ещё и приходится трудиться на новогодние праздники. Это очевидно несправедливо, они ведь тоже люди, хоть и ошиблись с выбором профессии. Поэтому мы решили предоставить им почти полноценный отпуск – уже вечером 30 декабря все могут идти праздновать. Обратно – с 7 января», – сказал собеседник издания.

Руководству станций скорой помощи и чинам МЧС поручено проконтролировать, чтобы никто не оставался на работе в праздничные дни – в ином случае будут штрафовать и самих медиков и спасателей, и их непосредственное начальство.

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