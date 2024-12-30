Мнение «аналитика»: О тайной возне вокруг Украины… Ну, здравствуй, долгожданный мир?

Украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил накануне вечером, что у него есть «важная информация». Суть её в том, что уже сегодня «горячая фаза» затянувшегося почти на три года российско-украинского конфликта может закончиться. И добавил, что это не выдумка, не безумие, а инсайд. Мол, #Кремль хорошо так попросили в Вашингтоне.

Вполне возможно, что… эта информация появилась не на пустом месте.

Ряд российских ТГ-каналов обратили внимание на необычную активность перелётов самолётов с 25 декабря по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Нью Йорк-Вашингтон-Москва.

Речь идёт о перемещениях лайнера Ил-96-300 специального лётного отряда «Россия», которым пользуются первые лица государства, в том числе главы спецслужб. Судя по данным сервиса FlightRadar, 25-го декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. 26-го декабря Ил-96 вылетел из Питера в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. 28-го декабря российский самолёт из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву.

Известно, что этот самолёт используется высшим российским руководством для служебных полётов. Так, ранее на нём летал Дмитрий #Медведев. Глава МИД Сергей Лавров пользовался данным спецбортом, например, для полёта на сессию ГА ООН в 2023 году. Также ранее сообщалось, что Ил-96-300 использовал глава СВР Сергей Нарышкин.

С какими целями и кто именно летал спецбортом в США с 26-го по 28-е декабря, неизвестно. Американская сторона, как и российская не сообщала о посещении #США какой-либо официальной делегацией из РФ. Но это мало что значит: о переговорах по Украине того же Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Бернсом стало известно сильно постфактум.

Вместе с тем, как ожидается, 30 декабря Белый дом объявит о новом крупном пакете военной помощи для Украины. Его размер превысит 1 млрд долл. Также известно, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву «не устраивают» предложения команды Дональда Трампа по Украине. Камнем преткновения остаётся членство страны в #НАТО, пусть даже и через 10-20 лет, а также возможное размещение натовских «миротворцев». С другой стороны, уже было, когда Сергей Лавров говорил одно, а на деле выходило совсем иное.

А вам хотелось бы войти в 2025 год тихо и мирно?

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