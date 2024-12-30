«Надо было смотреть, куда идёшь»: в Дагестане суд оправдал водителя, сбившего пенсионерку, которая шла на свой зелёный

В последнюю неделю уходящего года Пятый кассационный суд города Махачкалы вынес оправдательный приговор Саиду Хаджилаеву, который в сентябре 2024 года, пребывая в нетрезвом состоянии за рулём BMW X5, на скорости 150 км/ч на пешеходном переходе сбил пенсионерку Гюльнару Ш.

Во время рассмотрения дела судья Расул Хаджилаев обратился к потерпевшей: «Тебя что, в детстве не учили, что машина железная, а ты – нет? Надо было смотреть, куда идёшь». При оглашении мотивировочной части приговора служитель фемиды процитировал известную народную поговорку: «Пешеходы бывают двух видов: быстрые и мёртвые». Помимо этого, судья Хаджилаев обязал виновницу ДТП возместить потерпевшему Саиду Хаджилаеву стоимость ремонта автомобиля после аварии и понесённые им судебные издержки.

Специалист по дагестанскому праву, доктор дагестанских юридических наук Айдемир Ахмедов напомнил, что судья Расул Хаджилаев славится неожиданными вердиктами. До этого он отменил 52 штрафа за парковку в неположенных местах, включая газоны и тротуары, ссылаясь на то, что «сначала правительство должно построить бесплатные парковки, и лишь затем мы будем иметь хоть какое-то моральное право штрафовать за стоянку в неположенных местах».

—