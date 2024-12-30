 

«Надо было смотреть, куда идёшь»: в Дагестане суд оправдал водителя, сбившего пенсионерку, которая шла на свой зелёный

30.12.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последнюю неделю уходящего года Пятый кассационный суд города Махачкалы вынес оправдательный приговор Саиду Хаджилаеву, который в сентябре 2024 года, пребывая в нетрезвом состоянии за рулём BMW X5, на скорости 150 км/ч на пешеходном переходе сбил пенсионерку Гюльнару Ш.

Во время рассмотрения дела судья Расул Хаджилаев обратился к потерпевшей: «Тебя что, в детстве не учили, что машина железная, а ты – нет? Надо было смотреть, куда идёшь». При оглашении мотивировочной части приговора служитель фемиды процитировал известную народную поговорку: «Пешеходы бывают двух видов: быстрые и мёртвые». Помимо этого, судья Хаджилаев обязал виновницу ДТП возместить потерпевшему Саиду Хаджилаеву стоимость ремонта автомобиля после аварии и понесённые им судебные издержки.

Специалист по дагестанскому праву, доктор дагестанских юридических наук Айдемир Ахмедов напомнил, что судья Расул Хаджилаев славится неожиданными вердиктами. До этого он отменил 52 штрафа за парковку в неположенных местах, включая газоны и тротуары, ссылаясь на то, что «сначала правительство должно построить бесплатные парковки, и лишь затем мы будем иметь хоть какое-то моральное право штрафовать за стоянку в неположенных местах».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Новейшие AirPods Pro смогут мониторить сердечный ритм и температуру тела

30.12 / Первым Дедом Морозом на Руси был Малюта Скуратов

30.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Число безработных в США в 2024 году увеличилось на 800 000

30.12 / С 1 января операторы связи перейдут на посимвольную тарификацию SMS

30.12 / Рупор кремлевской пропаганды: РКН зарегистрировал свыше 49 000 блогеров с аудиторией свыше 10 000 человек

29.12 / Мнение: Невозможность галактических цивилизаций, способ найти инопланетян и дешёвое исследование Марса

29.12 / Мнение: Азербайджан не дает соскочить

29.12 / Мнение «аналитика»: О прямой пощёчине Путину… Придётся стерпеть?

29.12 / Бразилия четыре года смотрела The Sims 3 вместо реалити-шоу

29.12 / В России запущено передовое производство композитных ветролопастей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика