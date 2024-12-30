Первым Дедом Морозом на Руси был Малюта Скуратов

Историк из Костромы Николай Колышев рассказал историю появления образа Деда Мороза в русском фольклоре XVI века. Впервые подобный ему персонаж появляется на рождественском празднике для детей опричников, устроенном Иваном Грозным в 1564 году.

В архивах Костромского кремля была найдена летопись, повествующая о первой в истории кремлёвской Ёлке. На праздник царь пригласил приближённых опричников с детьми. По приказу государя его приближённый Малюта Скуратов нарядился в красный кафтан, надел ватную бороду и вышел к детям с мешком подарков. Будущие опричники рассказывали Скуратову стихотворения о борьбе с врагами царя, а тот взамен вручал им пёсьи головы, мётлы и форменные шапки опричников.

– Конечно, никто тогда Малюту Дедом Морозом не величал, но внешне было очень похоже, – рассказывает Николай Колышев. – После окончания Опричнины и казни Малюты Скуратова об этой традиции на долгие века забыли. Возродил её уже в СССР Феликс Дзержинский, считавший Скуратова своим кумиром. Он, вероятно, был знаком с этим историческим документом, поскольку на первой в СССР Всесоюзной ёлке 1922 года в образе Деда Мороза выступил именно он, уподобившись своему легендарному предшественнику.

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