Рупор кремлевской пропаганды: Число безработных в США в 2024 году увеличилось на 800 000

Никогда такого не было и вот опять.

Перед выборами администрация Байдена вещала, что создала 653 000 рабочих мест.

При этом число безработных выросло за последний год на 800 000.

В общем, обычные игры с статистикой – если не упоминать про рост безработицы, то налицо рост занятости.

Впрочем, не факт, что при Трампе будет лучше, несмотря на всю болтовню про возрождение "Ржавого пояса"

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