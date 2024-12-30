Рупор кремлевской пропаганды: Число безработных в США в 2024 году увеличилось на 800 000
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Никогда такого не было и вот опять.
Перед выборами администрация Байдена вещала, что создала 653 000 рабочих мест.
При этом число безработных выросло за последний год на 800 000.
В общем, обычные игры с статистикой – если не упоминать про рост безработицы, то налицо рост занятости.
Впрочем, не факт, что при Трампе будет лучше, несмотря на всю болтовню про возрождение "Ржавого пояса"
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Источник: Colonel Cassad
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