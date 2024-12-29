Мнение: Невозможность галактических цивилизаций, способ найти инопланетян и дешёвое исследование Марса

1. Ещё к вопросу о грядущем освоении нашей галактики человечеством. Некоторые учёные скептики сомневаются, что подобное вообще возможно. Выбраться с родной планеты в космос, на другие планеты – ладно, это мы ещё сможем. Но вот создание функциональных государств и сообществ галактического масштаба представляется очень сложной и непонятно как решаемой задачей. Цитирую (ссылка):



«Звездные войны», «Дюна», «Основание» — научная фантастика полна примеров цивилизаций галактических масштабов, устроенных очень по-разному, но непременно весьма обширных. Правдоподобно ли такое допущение с точки зрения законов физики и динамики социальных связей, даже нечеловеческих? По мнению американского астрофизика Адама Франка, скорее нет. Во-первых, из-за огромных расстояний, разделяющих эти сообщества. Во-вторых, из-за продолжительности жизни. <…>

…законы физики ограничивают время полета, а законы биологии — срок жизни. На Земле нет позвоночных, которые живут дольше пары столетий (гренландская полярная акула живет дольше всех, до 500 лет). Это значит, что даже для технологически развитых полярных акул межзвездные полеты будут слишком долгими. А значит, торговые и культурные связи будут невозможны.

Предположим, вы галактический торговец и хотите продавать свои товары в системе, расположенной в 500 световых годах от вас. Вы посылаете деловое предложение и ждете ответа примерно 1000 лет. Повторяете это еще несколько раз, чтобы обсудить все детали, и только потом отправляетесь в путь. Весь процесс займет несколько тысяч лет, то есть, окажется невозможным. То же самое касается и обмена любой другой информацией.

Все это делает контакты между отдаленными регионами галактической цивилизации бессмысленными, если, конечно, ее обитатели не живут бесконечно долго. Функциональные сообщества могут возникать только в скоплениях расположенных близко звезд. И даже им придётся столкнуться с проблемой замедления времени.

Франк не утверждает, что цивилизации галактических масштабов полностью исключены. Возможно, у них найдется способ обойти ограничение скорости света. Или разумная жизнь окажется небиологической и неограниченно долгой. <…>

«Так существуют ли галактические цивилизации? — резюмирует астрофизик в издании Big Think. — Сейчас я бы ответил, что нет, хотя все еще надеюсь, что есть».

Звучит логично, но… в Ленинградской области, под Петербургом, периодически раскапывают римские артефакты. Хотя, казалось бы, в то время наш болотистый регион населяли дикие совершенно племена, которые даже не попадали на римские карты из-за своей отдалённости от обжитых мест. Уверен, что и галактические торговцы найдут способы с выгодой для себя путешествовать между звёздами. Загрузил корабль товарами и технологиями, нацелился на соседнюю звезду, лёг в анабиоз. Через 100 лет долетел до места, распродал всё с наценкой в 3000%, как Марко Поло, и можешь лететь с чужими товарами обратно, чтобы по возвращению стать из простого торговца миллиардером.

Представьте, вам предлагают сделку: вы проспите 200 лет, но проснётесь очень богатым человеком. В определённых жизненных обстоятельствах можно всерьёз задуматься над таким предложением, не правда ли?

2. Учёные предложили новый способ разглядеть внеземную цивилизацию в земные телескопы (ссылка):



…Суть гипотезы заключается в предположении, что технологически развитые цивилизации могут тратить дейтерий, содержащийся в воде, для ядерного синтеза, который обеспечивает эффективный источник энергии. Такой процесс может привести к снижению естественного уровня D/H в воде экзопланет. Соотношение D/H в океанах Земли составляет один атом дейтерия на 6240 атомов водорода, и ученые считают, что отклонение от этого уровня на других планетах может свидетельствовать о присутствии технологической деятельности.

Методика основана на спектральном анализе водяного пара в атмосферах экзопланет. Используя модель атмосферного радиационного переноса (SMART), исследователи определили длины волн, где линии излучения молекул HDO и H2O наиболее выражены. На основе этих данных ученые рассчитали, какие показатели соотношения D/H могут быть обнаружены с помощью передовых телескопов или будущих миссий — Обсерватории обитаемых миров (HWO) и Большого интерферометра для экзопланет (LIFE)…

Вот это я поддерживаю. За отправку сигналов в дальний космос, мне кажется, надо сажать активистов в комнаты с мягкими стенами, чтобы они там с инопланетянами силой мысли общались. Если стая тараканов подаёт сигнал о своём присутствии на человеческой кухне, ничем хорошим это для неё не заканчивается — и человечество слишком наивно, если думает, что нас-то уж точно никто за тараканов не примет. Сначала рассмотреть и изучить, потом уже идти знакомиться: вот, мне кажется, единственно разумная стратегия действий для цивилизации, которая пока что не дотягивает даже до первого типа по шкале Кардашёва.

3. Возможно, грандиозные бюджеты на освоение космоса у американского НАСА закончились. Теперь ставку хотят сделать на дешёвые запуски, небольшие роботизированные экспедиции (ссылка):

NASA опубликовало план по развитию роботизированных экспедиций на Марс на ближайшие 20 лет, которые помогут подготовиться к высадке людей на Красную планету. Документ под названием «Expanding the Horizons of Mars Science» призывает запускать небольшие космические экспедиции при каждой возможности, привлекая частные компании и международных партнёров. <…>

Основной акцент NASA делает на малобюджетные экспедиции стоимостью от $100 до $300 млн. Такие проекты позволят запускать аппараты с конкретными научными задачами и реагировать на новые открытия быстрее. Более масштабные и сложные экспедиции, например, концепт Mars Life Explorer, будут стартовать реже. В дополнение NASA планирует размещать полезную нагрузку на коммерческих или международных аппаратах, чтобы запускать «экспедиции по случаю».

Что же, значит на Марс первым высадится Китай. И если американцы думают, что на их репутацию мирового гегемона поражение в марсианской гонке никак не повлияет, у меня очень плохие новости для них.