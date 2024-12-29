 

Мнение: Азербайджан не дает соскочить

29.12.2024, 21:25, Разное
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“Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности, а Азербайджанскому государству, пассажирам и членам экипажа должна быть выплачена компенсация. Это наши условия. Первое из них было выполнено уже вчера. Я надеюсь, что остальные наши условия также будут приняты, – сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев”.

Требует, чтобы вся эта шобла испила чашу до дна. Жёстко. И вряд ли для Кремля достижимо. Ведь это ж означает, что типа придется привлекать к уголовной ответственности гвардию Кадырова, которые блюдут безопасность неба Чечни. А на это, как известно, “мы пойтить не могём”. Так что вырисовывается тупичок.

Доживем ли мы до момента, когда вот так же на цырлах будут бегать – исполнять указания Зеленского? Тоже ведь – президент соседнего государства.

Источник: Размышления вольного социолога


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