Мнение: Азербайджан не дает соскочить

“Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности, а Азербайджанскому государству, пассажирам и членам экипажа должна быть выплачена компенсация. Это наши условия. Первое из них было выполнено уже вчера. Я надеюсь, что остальные наши условия также будут приняты, – сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев”.

Требует, чтобы вся эта шобла испила чашу до дна. Жёстко. И вряд ли для Кремля достижимо. Ведь это ж означает, что типа придется привлекать к уголовной ответственности гвардию Кадырова, которые блюдут безопасность неба Чечни. А на это, как известно, “мы пойтить не могём”. Так что вырисовывается тупичок.

Доживем ли мы до момента, когда вот так же на цырлах будут бегать – исполнять указания Зеленского? Тоже ведь – президент соседнего государства.