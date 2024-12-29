 

Бразилия четыре года смотрела The Sims 3 вместо реалити-шоу

29.12.2024, 19:33, Разное
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Крупнейший телеканал Бразилии оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что популярная передача «Горячие сердца-2», которую миллионы зрителей считали настоящим реалити-шоу, оказалась всего лишь трансляцией игры The Sims 3. Программа выходила в эфир в прайм-тайм и привлекла внимание благодаря интригующим взаимоотношениям между персонажами.

По словам представителей телеканала, идея запустить такое шоу возникла случайно. Один из сотрудников заметил, что игра, запущенная на компьютере в офисе, привлекает гораздо больше внимания коллег, чем обычные передачи. Тогда было решено попробовать показать её зрителям, слегка обработав видеоряд и добавив комментарии ведущего.

«Миллионы бразильцев каждый вечер собирались перед экранами, обсуждая последние события в жизни любимых персонажей, — рассказывает продюсер проекта Карлос Родригес. — Мы старались сделать всё максимально реалистично, добавляли драматичные моменты, романтические линии и даже трагические случайности».

Однако обман вскрылся после того, как одна из популярных героинь, Симона, застряла в бассейне без лестницы. Зрители заметили, что ситуация повторяется изо дня в день, и начали подозревать неладное. После многочисленных жалоб и расследований выяснилось, что вся программа была искусственно смоделирована.

Руководство телеканала приносит извинения зрителям и обещает компенсировать моральный ущерб бесплатными подписками на игровые сервисы. Тем временем, эксперты обсуждают этические аспекты использования компьютерных игр в телевизионных передачах и возможные последствия для психического здоровья зрителей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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